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【唔怕忘記密碼】微軟支援免密碼登入　簡單幾步設定

科技 18:00 2021/09/16

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Microsoft今日（16日）宣布，允許用戶設立「免密碼帳號」，選擇以其他驗證方式登入Microsoft帳戶。

登入網上帳戶大部分需使用密碼，但微軟（Microsoft）認為密碼反而讓用戶更易成為黑客目標。Microsoft今日（16日）宣布，允許用戶設立「免密碼帳號」，選擇以其他驗證方式登入Microsoft帳戶。

【網絡安全】微軟系統現漏洞 生促局籲用戶提防惡意攻擊

據微軟官方網誌指出，用戶可選擇以其他驗證方式，如 Microsoft Authenticator程式、Windows Hello、手機短訊或電郵驗證碼等，取代原本的帳號密碼，登入Outlook、OneDrive、Xbox、Family Safety等應用程式及服務。

若要啟動該功能，用戶需要在手機下載Microsoft Authenticator App，連接其微軟帳號，再瀏覽 account.microsoft.com 網站，於進階保安設定中，啟用「免密碼」功能。完成後，用家就可以靠該App進行授權，取代密碼登入。

【Google儲存】Google One增5TB雲端儲存方案 美國用戶率先使用

微軟企業資訊安全副總裁Vasu Jakkal又解釋，現時使用密碼登入有兩大問題，包括用戶時常忘記自己的密碼，以及因為選用簡單的密碼組合，導致帳戶容易被黑客入侵。微軟最近委託市場研究機構YouGov進行的調查亦發現，有30%受訪者因忘記密碼，停止使用帳戶或服務。

【WhatsApp】WhatsApp確認增加密功能 用戶需用密鑰打開備份

記者：廖淑瑩

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