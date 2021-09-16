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【內房股】陳啟宗：內房黃金時期早已過去　未來或有三大出路？

股市 13:16 2021/09/16

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【內房股】陳啟宗：內房黃金時期早已過去　未來或有三大出路？

恒隆地產 （00101） 及恒隆集團 （00010） 主席陳啟宗表示，中國住房房地產的黃金時期早就已經過去，過去有很多不規範的手法賺錢，高槓桿、高負債等，一年拿多少地、貸多少款等都非常不規範，而現在市場向規範化發展，越規範化越難賺錢，賺大錢的機會基本上是過去，而且機會越來越小。

陳啟宗在出席2021博鰲房地產論壇時表示，按照當下形式，住房房企有三個出路，包括留在本行、轉型做商業房地產，或退出這一行業。

他指，住房房地產這一行業不會消失，但利潤會變得非常低、非常薄，「賺的不是大錢」，利潤跟營建商差不多，但風險更大，盈利率下降，一不小心就會虧本。

至於商業房地產，陳啟宗形容其與住宅房地產的區別，猶如「打乒乓球」和「打網球」，雖然兩者有相當類似之處，但所需要的能力是不一樣的。而他對內地寫字樓、酒店等市場持謹慎態度，指這些領域賺錢亦不易。

他其後又指，住宅房企第三個選擇就是退出房地產，但他指並不是鼓勵房企退出，只是提出選項以供參考。

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記者：梁安琪

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