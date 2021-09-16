颶風吹襲放緩增長 美國8月製造業產出遜預期

美國近來飽受極端天氣影響，早前的颶風艾達便釀成美國東部連番水災。由於天災緣故加上新冠肺炎疫情，美國8月的製造業產出低於預期。有汽車生產商稱，因原材料短缺將縮減9月產量。但有分析估計，未來工廠生產力會因存貨不足而持續上升。

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美國聯邦儲備局（Federal Reserve）周三（15日）公布，8月全美製造業產出僅增加0.2%，較7月的1.6%少。聯邦儲備局估計，受颶風艾達（Hurricane Ida）8月底吹襲影響，石油化工產品﹑塑性樹脂及石油煉製等工廠停擺，導致8月的製造業產出未能出現符合的增長。

汽車製造業則受新冠疫情影響，原材料供應嚴重不足，加上人手短缺問題，8月的產出僅增加0.1%。通用汽車表示，由於晶片數量不足，縮減3州工廠的產量。福特汽車亦會減少生產貨車。

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不過，最新數據顯示，紐約的工業活動9月開始再次活躍，應付日益增加的訂單及貨物運輸需求。有分析指出，今年上半年不少公司大量消耗庫存，現時更多公司希望增加存貨，估計製造業產出將會持續增長。

美國高頻經濟公司（High Frequency Economics）首席經濟分析師法魯基（Rubeela Farooqi）則認為，受制於原材料供應短缺，製造業產出或不會出現強勢反彈。