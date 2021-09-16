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【前海商機】前海地廣人多助力香港科創研發　「1小時生活圈」利兩地人才交流

商業 13:23 2021/09/16

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路邦科技於前海設立公司，除了當地土地多面積廣，也因為有利吸納內地專才。

中央z周一（6日）發布的《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》（下稱前海方案），有本地初創希望從中找尋機遇。然而，也有早已進入前海營商的本地科創，持較審慎的態度。

路邦科技聯合創始人麥騫譽表示，前海方案的8項新舉措，要等待新舉措落實之後，再決定是否擴展公司。並解釋，因為周邊交通等配套及產業園，也需時落實與興建。

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惟麥騫譽重申，從事研究與開發的公司在內地發展時，更需要留意專利技術的買賣。因為中港專利技術的配套，遇到較多挑戰。他解釋當香港公司A在內地建立的公司B，若公司A要與海外商戶交易，須先向內地相關部門申請專利技術出口，並向公司B繳交一筆合理的費用。

因此，他希望兩地政府能夠在這方面加強合作，並放寬相關的措施。容讓港企在對海外市場進行銷售時，毋須跟自己在內地成立的公司進行專利技術出口交易，減少對港企現金流的影響。

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前海地大+人才多　有利產品研發和生產
事實上，麥騫譽北上於前海設立公司，除了當地土地多面積廣，也因為有利吸納內地專才。該公司更與內地高等院校從事有關「產學研」項目。加上前海鄰近香港，亦有利香港員工來往兩地，不難實現「1小時生活圈」。同時，前海鄰近的南山區亦是創科基地，能提供各種技術支援，包括激光雷達、鏡頭等，合作交流也更便利。

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惟他提及，目前兩地人才交流仍有一定程度的不方便，皆因前海員工若果要到香港交流，須入職滿6個月，並要「供齊社保醫保」才能等待審批。因此他建議，港府放寬申請商務簽證的要求。因為進行技術交流對創科公司的發展甚為重要，期望未來可放寬至新入職首1至2個月的員工，也能獲發商務簽證來港。

記者：馬意文

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