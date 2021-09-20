  • 29°C
香港時間 : 2021920日 (一) 13:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國保誠聚焦亞洲核心業務發展　落實數碼創新策略　專訪亞洲執行總裁黎康忠 

iMoney智富 00:00 2021/09/20

分享：

英國保誠在港推出全新廣告系列，承諾助人活出豐盛人生。

默默耕耘近兩個世紀，英國保誠集團成功在國際市場建立深厚根基，即使面對疫情帶來的衝擊，英國保誠依然砥礪前行，銳意專注發展亞洲及非洲核心業務，致力成為區內落實數碼為先及創新的保險機構。英國保誠亞洲執行總裁黎康忠（Nic Nicandrou）強調，英國保誠服務全球超過170年，經歷種種變革，「我們堅守宗旨，承諾助人活出豐盛人生。」

英國保誠集團亞洲執行總裁黎康忠。

助客戶活出豐盛人生

最近，英國保誠在香港推出全新廣告，展示革新形象，將創科元素结合「用心聆聽 實現您心」的企業理念，希望讓所有人能隨時隨地享有創新及個人化保險服務；英國保誠並積極推動數碼健康科技、鼓勵『用行動』活出身心健康、提供切合客戶需求的健康及財富解決方案、與社群攜手同行，以及承諾為客戶提供可持續投資的保障，協助客戶在人生不同階段上邁步向前。  

根據瑞士再保險的資料顯示¹，亞洲的死亡保障缺口達83萬億美元。這反映亞洲市場面對人口和財富的迅速增長，卻缺乏充足的社會保障，可見亞洲擁有非常龐大的機遇。

黎康忠對英國保誠前景充滿信心，「為了把握區內市場增長的機遇，我們會聚焦三大策略要點，包括第一︰Delivering，以積極實踐盈利增長及可持續發展；第二︰Digitising，推動產品、服務及體驗數碼創新，以及第三︰Humanising，加强以人為本的作業方案。」他直言，英國保誠會繼續增加實力，並以2025年可以服務5,000萬客戶為目標。

積極實踐業務可持續發展的目標

以現時的業務規模及具體表現，目前英國保誠在亞洲處於獨特的優勢，在拓展業務方面佔盡先機。除了繼續推動香港、新加坡及馬來西亞等主要亞洲市場的發展，英國保誠矢志在中國及印度擴展業務，並致力在新興市場如印尼、泰國等創造佳積。黎康忠表示，英國保誠將透過提供便捷及實惠的產品及服務，推動健康及保障業務增長。與此同時，英國保誠支持全球低碳經濟轉型，正朝着於2050年成為淨零資產所有者的長期目標進發。

數碼化創新︰Pulse全面提升效率及客戶體驗 推進業務增長

英國保誠積極推動數碼轉型，務求提供更有效率的產品及服務，提升客戶的體驗。黎康忠指出，英國保誠推出的一站式健康管理平台Pulse by Prudential（Pulse），給予客戶各類健康及保健服務。Pulse作為業界首創的數碼平台及生態系統，雖然面世短短21個月，迄今已在17個亞洲及非洲市場推出，錄得下載量超過3,000萬次*。

Pulse 作為業界首創的數碼平台及生態系統，迄今已在17個亞洲及非洲錄得下載量超過3,000萬次。

英國保誠已將數碼創新融入業務策略核心，並希望在健康及財富解決方案上取得驕人的成績。2021年上半年，涉及Pulse的年度化保費收入為1.58億美元*。黎康忠強調，「我們的目標是要透過Pulse提升客戶體驗，將其打造成引入新客戶及便捷體驗的服務平台。隨着客戶與Pulse互動，我們可利用大數據分析，對客戶有更深入的了解，從而度身設計更符合客戶需求的解決方案。」 

以人為本︰提升專業建議配合業務數碼化

英國保誠的作業方針一向以人為本，十分重視員工的培訓。英國保誠逐漸轉向更現代化的培訓方式，並以提升技能及知識為核心，幫助員工及理財顧問提升專業水平與自信，為應付瞬息萬變的客戶需求提供適切建議。

同時，英國保誠也積極推出多項計劃，提升理財顧問的專業水平。FUTUReady是一系列透過 Pulse推出的應用工具及計劃，為新理財顧問及客戶管理提供全方位支援︰透過PRUExpert平台促進學習，演繹培訓教材人性化，並善用電子檔案，方便理財顧問隨時隨地自學；而PRUForce則幫助理財顧問完成銷售與活動管理。

保誠善用數碼保險科技，為客戶及理財顧問提供更高效、及時和貼心的服務。

FUTUReady計劃已締造超卓成績︰理財顧問招募活動反應踴躍，2021年上半年在亞非洲吸引了6萬名新人加入英國保誠團隊²。「百萬圓桌」的資格也徹底融入保誠文化，合資格人數超過11,570人*。

憑藉三大發展策略，包括積極實踐業務可持續發展的目標、推動業務數碼化創新及打造以人為本的企業文化，英國保誠承諾與社群攜手同行，協助客戶得到便捷的健康保障和財富管理，從而活出豐盛人生。

集團在亞洲地區的獨特優勢

1. 業務³足跡覆蓋接近全中國 
2. 通過市場首三位的壽險和資產管理公司巨頭踏足印度
3. 透過Pulse制定完備的數碼策略
4. 擁有區內首屈一指的理財團隊
5. 擁有最多的銀行合作夥伴及規模最大的分行網絡
6. 擁有最具規模的伊斯蘭保險業務
7. 擁有獨一無二的分紅產品， 並具備充裕的資金
8. 集團旗下的瀚亞投資在保誠的大部分市場中佔據領導地位

請掃描QR code了解更多英國保誠集團在亞洲的投資策略

¹ 資料來源：瑞士再保險協會（Swiss Re Institude）:亞洲的健康保障缺口（2018年10月）
² 不包括中國和印度的合資企業
* 資料來源：英國保誠集團2021年上半年度財務報告

（特約）

上一篇文章

【室內設計】80後情侶偏愛離島清幽環境　購入近40年樓齡440呎愉景灣單位　擲50萬改造成現代鄉村風家居

下一篇文章

【C.E.O.財策精英】宏利分行經理沈蕙雯　言語治療師轉換跑道　連續兩年勇奪COT
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個
【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個
【免費搭巴士】九巴辦大型免費乘車日 連續三個周日與民同樂 三條路線 1A 108 96R 邊日有得免費搭車?
【免費搭巴士】九巴辦大型免費乘車日 連續三個周日與民同樂 三條路線 1A 108 96R 邊日有得免費搭車?
【兼職推介】保良局雨川小學請兼職活動助理 時薪80元至110元 需中五程度
【兼職推介】保良局雨川小學請兼職活動助理 時薪80元至110元 需中五程度
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
【一家三口安樂窩】30年樓齡居屋「大翻新」 55萬裝修426呎單位 全屋貫徹日系簡潔風格
【一家三口安樂窩】30年樓齡居屋「大翻新」 55萬裝修426呎單位 全屋貫徹日系簡潔風格
【薪酬熱話】港女年薪一百萬 呻「人工太高 嚇親男仔」 網民：我寧願年薪百萬！
【薪酬熱話】港女年薪一百萬 呻「人工太高 嚇親男仔」 網民：我寧願年薪百萬！