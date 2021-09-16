  • 31°C
香港時間 : 2021916日 (四) 13:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

今日推介中石油｜銀娛、中石化、港交所、信義玻璃、京東健康最新部署（立即觀看）

股市 13:00 2021/09/16

分享：

恒生指數中午收報24538點，跌494點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中石油 （00857） ，另亦會分析銀娛 （00027） 、中石化 （00386） 、港交所 （00388） 、信義玻璃 （00868） 、京東健康 （06618） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

*重溫《ET午市精點》- 恒指再創年內低位 後市應怎部署？【按此】

*重溫《ET開市直擊》- 港股形勢有改變 「八大金剛」最新部署率先睇！【按此】

*重溫《ET財經早點1分鐘》- 美股四巫日前反手造好 小米發布小米11T系列【按此】

港股 中國石油股份（00857） 銀河娛樂（00027） 中國石油化工股份（00386） 香港交易所（00388） 信義玻璃（00868） 京東健康（06618） 石鏡泉

上一篇文章

【內房股】陳啟宗：內房黃金時期早已過去　未來或有三大出路？

下一篇文章

【財經台今日有咩睇】全新直播節目時間表 （不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期倒升1點　藍籌金沙ADR轉高港股收市價3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期倒升1點　藍籌金沙ADR轉高港股收市價3%（不斷更新）
【濠賭股】澳門諮詢收緊博彩法：派息受限、增政府代表　金沙曾跌近3成、美銀認為市場反應過度（附諮詢連結）
【濠賭股】澳門諮詢收緊博彩法：派息受限、增政府代表　金沙曾跌近3成、美銀認為市場反應過度（附諮詢連結）
【澳門賭牌】澳門諮詢博彩法金沙失3分1市值、美股續跌一成　一文看清券商分析、摩通降全線目標價（不斷更新）
【澳門賭牌】澳門諮詢博彩法金沙失3分1市值、美股續跌一成　一文看清券商分析、摩通降全線目標價（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【恒大3333】大劉御用券商上周三增持恒大、貨值近3億　恒大反彈乏力續跌5%
【恒大3333】大劉御用券商上周三增持恒大、貨值近3億　恒大反彈乏力續跌5%
濠賭股急插勿瞓身低撈輸身家　睇位止蝕速離場（內文話你知點解）
濠賭股急插勿瞓身低撈輸身家　睇位止蝕速離場（內文話你知點解）