【美國疫情】每500有1人染疫死 四分一醫院ICU瀕爆

▲ 美國的統計數據顯示自新冠疫情爆發以來，每500名美國人就有1人死於新冠肺炎。

受Delta變種（印度首先發現）影響，美國的新冠肺炎疫情持續蔓延。美國的統計數據顯示自新冠疫情爆發以來，每500名美國人就有1人死於新冠肺炎。隨著疫情升溫，美國約四分之一的醫院深切治療部（ICU）都即將爆滿。

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根據美國約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）截至周二（14日）晚上的數據，美國有663,913人死於新冠肺炎。根據美國普查局的數據，美國截至去年4月的人口達到3.31億人。按照有近66.4萬新冠死者計算，美國平均約每500人就有1人染疫死亡。

美國在截至周二的過去一周内，平均每日新增1,805宗新冠患者死亡個案，與今年7月初低位時的日增218宗相比有明顯升幅。美國截至周二的過去一周内平均每日新增超過15.2萬宗確診，為6月底疫情回落至今年低位時的超過13倍。

《紐約時報》統計指，美國約有四分之一的醫院ICU病床使用率達到95%或以上，反映重症患者正持續上升。佛羅里達州一間醫院由於新冠個案急增，在住院床位不足的情況下暫停非緊急手術。

醫院有很多醫護人員都需要請病假，有醫院護士由於急症室患者數量持續高企而無法應付，出現同情疲勞等心理健康問題。

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美國南部各州的疫苗接種率偏低，這些地區的醫療系統壓力也較大。例如阿拉巴馬州的疫苗接種率僅得40%，該州的ICU床位已經爆滿。

至於其他疫苗接種率較高及防疫措施較完善的州，則要負責接收疫情較嚴重州分的患者。華盛頓州的疫苗接種率達到60%，而鄰近的愛達荷州疫苗接種率僅得40%。愛達荷州的醫療系統壓力急升，華盛頓州就需要接收愛達荷州的患者。

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責任編輯：鄭錦玲