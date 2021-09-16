【Apple Watch】Apple Watch Series7配備QWERTY鍵盤　竟有開發商提出控告？

▲ Apple Watch S7 配備全新 QWERTY 鍵盤，方便用家輸入文字，但這項新功能卻引起開發商提出控告。（Apple）

蘋果（Apple）日前舉行秋季新品發布會，除了 iPhone 13 系列新機，也同步推出 iPad、iPad mini 及 Apple Watch Series7。其中 Apple Watch S7 配備全新 QWERTY 鍵盤，方便用家輸入文字，但這項新功能卻引起開發商提出控告。

【蘋果發布會】Apple Watch Series7秋季登場 增設QWERTY鍵盤

FlickType 創辦人 Kosta Eleftheriou 在 Twitter 上發文指，最近 App Store 以其上架的應用程式有問題為由，先下架 FlickType 鍵盤應用程式，結果蘋果下架 FlickType 應用程式後，隨即推出相似度極高的 Apple Watch 鍵盤應用程式，Eleftheriou 表示會為此控告蘋果。

【蘋果發布會】蘋果新iPad、iPad mini 9月24日發售最平$2,599

▲ FlickType 創辦人 Kosta Eleftheriou 在 Twitter 上發文指，最近 App Store 以上架的應用程式有問題為由，先下架 FlickType 鍵盤應用程式，結果蘋果下架 FlickType 應用程式後，隨即推出相似度極高的 Apple Watch 鍵盤應用程式。（Twitter截圖）

除了蘋果在 Apple Watch Series7 推出 QWERTY 鍵盤引起 Kosta Eleftheriou 不滿，他早在今年 3 月就向蘋果提告，聲稱蘋果濫用市場權力。Eleftheriou 的訴狀指出，蘋果承諾協助開發者建構、測試及行銷產品，並透過安全可靠的市場發展開發者的業務，認為這一切只是為了吸引開發商將產品上架至 App Store。

【蘋果發布會】追尋遺失iPhone新方法？ 新iPhone MagSafe皮革銀包 支援Find My功能

記者：廖淑瑩



****同場加映****

登入HKET「財經台」收看／收聽貼市財經資訊及分析!

重溫iPhone13冇驚喜概念股要跟跌？同場加映尋找落後實力股（附Time code）