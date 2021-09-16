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北韓確認測試新鐵路導彈系統 旨在打撃威脅力量

環球社會熱點 13:07 2021/09/16

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北韓官媒朝中社周四（16日）確認，北韓周三（15日）測試新鐵路導彈系統，並成功撃中北韓東海岸水域目標。朝中社指，新鐵路導彈系統旨在打撃任何潛在威脅北韓安全的力量，並計畫擴展新導彈系統的規模。

北韓周內兩度射導彈 年內第5次 【下一頁】

朝中社周四報道，表示北韓周三測試新鐵路導彈系統，導彈射程達800公里，成功撃中北韓東海岸水域目標。官方相片顯示，一枚橄欖綠色導彈從停在山區鐵路路軌的火車車頂發射，冒出一團濃煙和火焰。南韓報告指，相信導彈從北韓陽德中部內陸地區發射。

朝中社稱，今年初組成的鐵路導彈團負責是次導彈試射，訓練目的是確定首次實戰部署的導彈系統作戰能力。

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北韓勞動黨中央政治局常委、中央委員會書記朴正天全程監督導彈試射，他表示鐵路導彈系統是一種有效反撃手段，旨在打撃任何潛在威脅北韓安全的力量。同時計劃擴展鐵路導彈團規模。

北韓宣布成功試射長程導彈 射程達1500公里（第二版） 【下一頁】

是次屬北韓一周之內二度試射導彈，南韓於北韓周三發射導彈的同一日，亦宣布成功試射自主研製的潛射彈道導彈（SLBM），成為首個研發SLBM的無核武國家。

分析指，南北韓雙方近日都展示強大導彈及武器，憂慮兩國關係越發緊張。

責任編輯：郭麗明

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