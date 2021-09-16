Ewell創新解決方案 支援中大醫院成全面電子化智慧醫院

▲ 余志達（左）、梁婉霞（中）和林天寶（右）認為雙方緊密溝通，才能令智慧醫療方案切合院方的實際運作流程。

隨着5G技術、大數據、物聯網技術的發展愈趨成熟，更多的場景可獲應用。醫惠香港有限公司（下稱Ewell）行政總裁余志達表示，這些新科技應用在治療上，能提升病人體驗，加強病人用藥安全和帶來更好的醫院體驗；應用在工作流程上則能提高效率，減輕人手和體力勞動，及減少人為錯誤。「智慧醫院是香港公、私營醫院的未來重點發展項目之一，而今年開始營運的香港中文大學醫院（中大醫院）更是全港首間全面電子化的智慧醫院。」

Ewell為中大醫院提供了多個創新的解決方案，包括推行全面無紙化的電子病歷系統；在物聯網方案中應用無綫射頻識別及高寬頻技術，令醫院運作流程自動化；在高危或關鍵的醫療程序如藥物管理、輸血及病理檢測等建立閉環系統，監測診治過程中的每個重點環節。其中負責病理檢測的病理部就應用了智能樣本追蹤系統，實時追蹤樣本運送流程，防止遺失、延遲派送。

中大醫院病理部主管梁婉霞分享，傳統醫院在手術室或病房收集樣本後，需要掃描每個樣本的條碼，並人手進行記錄，運送人員會定時按指定路綫收集樣本，或當病房收集到某個數量的樣本後，當值護士通知運送人員前來收集。「傳統流程依靠人手操作，涉及大量人力資源和時間，效率較低。我們難以追蹤和監管運送人員的運送路綫，若出現遺失樣本的情況難以追溯。」

▲ 梁婉霞表示，智能樣本追蹤系統能夠解決傳統做法難以追蹤運送過程的痛點。

智能樣本追蹤系統 省時高效

針對上述痛點，Ewell開發團隊與中大醫院病理部門緊密合作，詳細了解樣本運送的標準流程與涉及部門，提供一個能切合中大醫院的方案。現時智能樣本追蹤系統已投入使用，余志達指開發團隊會繼續收集用家的意見，優化方案。

Ewell高級產品經理林天寶表示，智能樣本追蹤系統需要醫護人員在樣本採集後，為樣本貼上無綫射頻辨識標籤（RFID Tag）。當樣本放上無綫射頻辨識檢視儀（RFID Reading Pad）後，系統能夠自動綁定病人資料和辨識樣本，確保樣本不會標示錯了病人身份，節省人手記錄和掃描樣本。

在樣本綁定病人身份的同時，系統便會自動計時，並按照後台所訂立的派送時間標準，自動向運送人員發出運送指示，確保樣本能夠在特定時間內派送到病理部。梁婉霞指，病理部要處理大大小小的樣本，數量龐大，智能樣本追蹤系統能輔助病理部安排不同樣本的檢測優先次序，如收到系統通知有較緊急的檢測樣本時，能讓病理部同事預先作好準備，提升工作效率。余志達也補充，系統能通知運送人員運送數目及種類，更會規劃合適的路綫，幫助提升運送效率。

▲ 在運送前後，附有無綫射頻辨識標籤的樣本均會放上無綫射頻辨識檢視儀進行登記，以確認運送樣本正確無誤。

追蹤實時位置 防止遺失

如何確保檢測樣本能安全送抵病理部，更是整個系統的關鍵所在。梁婉霞強調︰「每一個樣本也很重要，例如手術室的活體組織切片無法從病人身體重新摘取。傳統做法中，如果運送人員在中途遺失樣本，往往也難以找回。」因此，智能樣本追蹤系統則為每個樣本保溫袋設置超寬頻標籤，從而追蹤樣本實時位置，防止遺失。

余志達補充，以往的位置追蹤只能監測大概位置，而結合無綫射頻識別和高寬頻技術的物聯網方案，就能夠實時追蹤運送人員的整個運送路綫。「我們計劃在系統設置『地理圍欄』（Geo-Fencing），當運送人員偏離路綫或誤闖如客𨋢、大堂等『禁區』時，系統會即時發出警報，讓我們確保運送人員返回指定路綫。」

▲ 智能樣本追蹤系統能夠實時追蹤運送人員的路綫，防止遺失樣本。

用家角度出發 改善不足

要成功研發合適的智慧醫療方案殊不容易，余志達感謝梁婉霞和中大醫院提供仔細的流程和數據供開發團隊應用。他認為要與院方緊密合作，就需要理解醫院流程和科技的同事擔當協調和溝通的角色。因此，Ewell除了有熟知新興技術和市場上不同解決方案的同事外，特別聘請了具有醫院工作經驗的同事，如護士、藥劑師，作為開發團隊與醫院之間的重要溝通橋樑之餘，更能由用家角度改善傳統醫療系統的不足。

此外，推動智慧醫院發展的挑戰之一，乃建立整個智慧醫院系統的資源、金錢和時間。余志達舉例︰「建立整個智慧醫院並不是建立單一系統那麼簡單。訂立整個智慧醫院的中心思想，是收集大數據，並透過人工智能和商業智能，運算出更好的病人治療方案、醫療流程，和協助管理層計算出重要的營運決策。」另一方面，醫療系統和器材與有綫和無綫網絡的互聯性不斷增加，在數據交換和使用上的複雜程度隨之上升；要將醫院系統、醫療物聯網、醫療器材等聚集在一起，便需要建立整合管理的框架，發展開放平台，令數據更易於交互使用。