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【太空科技】SpaceX首次商業載人任務　四位「太空素人」環繞地球三日要幾錢？

科技 11:50 2021/09/16

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太空探索技術公司（SpaceX）首個太空旅行團在香港時間今（16日）上午約8時升空，順利進入軌道。這趟商業太空任務「Inspiration4」是由4名完全非官方機構，無太空飛行經驗的「太空素人」組成，機組人員預計將於三天後返回地球。

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這趟商業太空任務由美國支付公司「Shift4 Payments」行政總裁Jared Isaacman發起，並擔任為指揮官。其他三名乘員分別為地質學家和科學通訊員Sian Proctor、醫務人員Hayley Arceneaux，以及美退役空軍、航空機械工程師Chris Sembroski。

外媒估計總費用約16億

雖然官方未有公布是次Jared Isaacman為太空飛行支付的費用，不過美國《時代》雜誌認為是次飛行，四個座位的總費用為2億美元（約16億港元）。

而是次任務同時希望為田納西州孟菲斯聖猶達兒童研究醫院籌款2億美元（約16億港元），其中一位太空素人Hayley Arceneaux更是該醫院任職，以及是第一名帶著義肢上太空的太空人。

對比同業　停留太空時間最長

另對比其他太空旅行公司如維珍銀河（Virgin Galactic）、（Blue Origin）今年啟動的太空旅遊服務，分別由其創始人Richard Branson及貝索斯（Jeff Bezos）參與首飛的飛行。早前的太空旅行僅持續10-90分鐘，是次「Inspiration4」停留太空時間就長達3日，飛船每90分鐘便會環繞地球一圈。

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責任編輯：張寶燕

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