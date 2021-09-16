▲ 【港交所388】大摩升港交所全年日均成交預測至1800億元 市況波動交易回升

港交所 （00388） 股價今日跌逾2%，最新報492.2元。大摩發表報告指出，上調港交所今年全年日均成交（ADV）預測至1800億元，但下調港交所每股盈利預測1.5%。大摩指，港交所上半年投資收益下跌8%，主要由於清算行投資回報低過預期。

大摩將港交所2021年全年日均交投預測上調至1800億元，第3季度日均成交額從第二季的1510億元反彈至1690億元，由於市場波動加劇，自7月以來交易速度有所回升。該行又預計第4季的募資活動將有所復甦而支持ADV。

不過，該行將港交所今年的每股盈利預測下調1.5%，但維持2022/23年每股盈利預測不變，目標價維持515港元。

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編輯：吳敏芳

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