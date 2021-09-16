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【輝瑞疫苗】引用以色列加強劑數據 保護力回到95%

環球社會熱點 11:47 2021/09/16

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多國因應新冠肺炎變種病毒威脅，相繼開始加強劑接種計劃。輝瑞疫苗引用以色列的最新加強劑數據，指出接種後疫苗的保護作用能夠回到95%，希望數據能夠幫助取得美國方面批出加強劑接種許可。

【英國疫情】冬季抗疫計劃公布 下周起接種加強劑（第三版） 【下一頁】

美國食品藥品監督管理局（FDA）周三（15日）公開輝瑞疫苗提交的52頁報告，以作申請加強劑接種許可的審核。當中輝瑞引用7月1日至8月30日在以色列收集，有關加強劑的報告。以色列在當時正受Delta變種（即印度變種）肆虐。

輝瑞指出，當半年前完成接種民眾的打加強劑時，產生與接種次劑時類近水平的反應原性，讓疫苗的保護力回到正常水平，即95%。

【新冠疫苗】專家反對公眾打加強劑《刺針》聯署撰文  【下一頁】

不過，FDA對報告並不滿意，並同時發表1份23頁報告，指出輝瑞未有充分已被證實的數據支持報告中的加強劑效果。FDA官員指輝瑞的以色列數據只屬觀察研究，某程度上不符合臨床實驗的要求。

輝瑞的申請連同報告將呈交至FDA的疫苗和相關生物產品諮詢委員會（Vaccine and Related Biological Products Advisory Committee），委員會在周五（17日）召開會議，決定是否批准輝瑞用作加強劑。

責任編輯：吳漢培

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