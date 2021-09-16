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哈里梅根榮登時代雜誌封面 入圍全球百大影響力人物

環球社會熱點 11:25 2021/09/16

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《時代雜誌》公布全球百大最具影響力人物名單

英國哈里王子與夫人梅根去年移居美國後，仍繼續成為話題人物。《時代雜誌》公布全球百大最具影響力人物名單，中國國家主席習近平、美國總統拜登、蘋果行政總裁庫克等人也有上榜。哈里梅根入圍象徵類別的百大影響力人物，更榮登時代雜誌封面。

【英國王室】哈里梅根傳數周内返英 想帶愛女探英女王 【下一頁】

22歲小鮮肉搶盡哈里梅根風頭 入海軍陸戰隊受訓（多圖） 【下一頁】

哈里（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）的提名人，為近年積極發展慈善事業的西班牙裔名廚安德烈斯（José Andrés）。

其他入圍人物

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安德烈斯形容哈里梅根擁有地位、才華及名望的同時，並未沉醉於名利，而對素未謀面的陌生人富有同情心。他更讚揚兩人不僅僅是發聲，同時也敢於鬥爭。

安德烈斯更稱讚哈里梅根冒險援助弱勢社區，包括為美國的黑人女性提供心理健康支援，並為印度和加勒比地區的災民提供食物。

哈里與梅根選擇以「黑白配」情侶裝登上雜誌封面。長髮披肩的梅根穿著白色連身褲展現幹練的形象，而一身全黑打扮上陣的哈里則站在梅根身旁較後位置。而雜誌封面上的「Time100 」字樣，同樣採用黑白配色。

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責任編輯：鄭錦玲

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