【大灣區航空】大灣區航空空姐制服率先曝光　湖水綠色連衣裙配領巾好搶眼

▲ 大灣區航空公布制服樣式。（大灣區航空圖片）

由深圳東海航空董事長黃楚標創立的大灣區航空，本來計劃今年第四季開始營運，但具體日子仍未落實，不過飛機及空姐制服的設計卻率先曝光。

大灣區航空的航班機身採用藍天白雲的配色，而女性機艙服務員兩款制服也採用與機身相似的顏色。兩款制服包括湖水綠色連身裙，以淺藍色恤衫配以湖水綠色短裙，另可搭配同樣是湖水綠色的外套，每款制服也配以蝴蝶結領巾，令機艙服務員的形象顯得端莊高雅。至於男性機艙服務員的制服，則仍待公布。

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專門討論航空界新聞的Facebook專頁「K's Aviation」就對制服有以下評論：

大灣區航空似乎大搞復古，將80年代服務性行業制服帶回香港航空界。除當年大家樂收銀員頸巾外，Think Big天地主持之超鮮色行政服裝都成為該航空公司執勤服裝，巧合地鮮色行政服裝也是80年代服務性行業女性制服標準風格。

內地富商黃楚標去年牽頭成立大灣區航空。根據網頁公布，大灣區航空計劃在今年第四季度推出航線包括新加坡、曼谷及布吉航線，並以波音737-800型號飛機營運航班，但確實時間需要視乎牌照及航權的批核情況而定。

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責任編輯：鄺嫻