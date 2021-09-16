【疫市營商】McCafe推新凍飲「Mochi魔薯」　App用戶26元試嘆新品

▲ 麥當勞App用戶現可優先試飲新品，即於9月16日以優惠券「$26歎McCafé Mochi魔薯（中）」。

McCafé由9月17日起，推出全新凍飲「Mochi魔薯」和熱飲「魔薯Latte。全新系列選用來自台灣的紫薯製成，再配全香濃3.7鮮牛乳。

麥當勞App用戶現可優先試飲新品，即於9月16日以優惠券「$26歎McCafé Mochi魔薯（中）」。至於新品於9月17日起推出，用戶可憑優惠券「選購Mochi魔薯/ 魔薯Latte減$3 」購買。

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另外，今年麥當勞於中秋節推出新品。McCafé於9月18日推出「椰汁芒果軟心兔兔」。App用戶可由9月18日起憑全新電子優惠券，使用「$88 McCafé椰汁芒果軟心兔兔禮盒裝 （4件）」或「$33歎指定中杯裝熱咖啡配椰汁芒果軟心兔兔」優惠。

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現有ZA Bank用戶於即日起使用實體 ZA Card或Apple Pay於麥當勞餐廳，或麥當勞App每次消費滿港幣40元或以上，更可即享港幣11元回贈。

責任編輯：馬意文