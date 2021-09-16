SpaceX全平民太空船升空成功 展開3日太空之旅

美國Tesla創辦人馬斯克旗下太空探索公司SpaceX於周四（16日），成功發射首次由全部平民的載人太空船升空，並已正式進入地球軌道，預計將航行3日，飛行高度亦會超過國際太空站。

SpaceX將發射載人太空船 全平民機組人員 【下一頁】

搭載包括電商企業 Shift4 Payments 創辦人艾薩克曼 （Jared Isaacman）在內4人的獵鷹9號火箭（Falcon 9），於當地時間周三（15日）晚上8時從佛羅里達州美國太空總署（NASA）的肯尼迪航天中心升空，開展3日太空之旅。

4名乘客將以時速2.736萬公里，即音速22倍，每1個半小時圍繞地球軌道飛行一圈。太空船的高度為575公里，距離已經超過國際太空站的位置，甚至超出哈勃太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）的範圍。

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出發前4小時，艾薩克曼帶領同行3人露面，向在場家人及其他人員揮手致意。從太空艙內部照片可見，4人在升空前，相互碰拳鼓勵。4人在太空航行時的每小時行程已被安排好，他們將有時間與家人講電話，亦會做實驗。

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其外3名平民機組人員包括擔任「機師」的地球科學家普羅克托（Sian Proctor）、骨癌康復者阿爾克諾（Hayley Arceneaux），及退伍空軍及航天數據工程師森布羅斯基（Chris Sembroski）。

SpaceX下次載人私人太空船飛行預計會在下年初，屆時會由一位退役NASA太空人帶領3位富豪前往國際太空站，開展為期一周的訪問。

責任編輯：吳漢培

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