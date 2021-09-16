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【前海商機】本地初創吸科研專才　落戶前海有什麽要留意？

商業 10:41 2021/09/16

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本地早已有初創選址前海，認為有利招聘人才、中港兩地交流，從而方便發展內銷和外銷業務。 （中新社圖）

中央上周一（6日）發布的《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》（下稱前海方案），為粵港澳大灣區全面深化改革創新試驗平台。本地早已有初創選址前海，認為有利招聘人才、中港兩地交流，從而方便發展內銷和外銷業務。 

已在前海及廣州設有公司的有光科技，主力研究藉人工智能（AI）從事語音識別（Automatic Speech Recognition，簡稱ASR），以及自然語言處理（Natural Language Processing，簡稱NLP）技術。其創辦人溫豪夫認為，內地擁有較多年輕的科研人才，而深圳更是內地專門從事高科技技術的地區。

有光科技創辦人溫豪夫認為，內地擁有較多年輕的科研人才（資料圖片）

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他解釋，深港兩地每年畢業的科研人才規模相差太遠，當初為了吸納相關技術專才，決定於前海設立公司。落戶前海時，除了考慮人才數量，他也有留意人才的年齡和對生活的需求。前海分別鄰近寶安區和南山區，前者租金較相宜，故最後選擇落戶臨近寶安區的地段。目前有逾15名內地員工，也居於該區內。

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溫豪夫強調，到前海吸納人才，全因香港人才不足，與薪金無關。現時內地畢業生平均起薪約1.2萬至1.3萬元人民幣（約1.5萬至1.6萬港元），香港畢業生月薪約1.8萬至1.9萬港元。然而，若計算包含兩地的福利、社會保障和滙率等因素後，兩地員工的人力資源成本相若。

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事實上，港深兩地居民經多年融合後，內地不少人才是「新香港人」，溫豪夫形容，他們是在內地出生、接受培訓，但已獲取香港人的身份。故他無法計算公司中，來自中港兩地員工的實際比例。  鄰近南山創科基地 技術支援  他一再重申，兩地擁有相等經驗和學歷的員工，薪酬相同。

記者：馬意文

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