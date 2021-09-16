【新股IPO】富豪汽車擬在數周內進行IPO　估值或達1560億元

▲ 富豪汽車擬在數周內進行IPO 估值或達1560億元

據路透社報道指，吉利汽車 （00175） 的母企浙江吉利控股集團，計劃將旗下的另一品牌富豪汽車（Volvo Cars），於未來數周在歐洲進行上市，將會成為歐洲今年最大規模的IPO之一。

據報道引述消息人士指，富豪汽車計劃於9月底，在斯德哥爾摩證券交易所上市，並尋求200億美元的估值（折合約1560億元），高盛以及瑞典北歐斯安銀行（SEB）將會主導是次上市項目。

浙江吉利控股集團於2010年，由福特汽車手中收購富豪汽車股權及資產，2018年曾試圖安排富豪汽車進行IPO，但因投資者對其300億美元的估值有所保留，計劃因而擱置。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【吉利股價】富豪汽車擬獨立上市放棄與吉利合併 吉利跌逾3%

【吉利vs波子】吉利擬擴Lotus內地銷售對撼保時捷 擬開設最多70間展廳

記者：梁安琪

****同場加映****

登入HKET「財經台」收看／收聽貼市財經資訊及分析！

重溫【ET開市直擊】- 港股形勢有改變 「八大金剛」最新部署率先睇！