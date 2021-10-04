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【新股IPO】傳富豪汽車最快今日公布IPO詳情　估值最高達1950億元

股市 10:04 2021/10/04

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富豪汽車擬在數周內進行IPO　估值或達1560億元

據外電報道指，由吉利汽車 （00175） 的母企浙江吉利控股集團持有的富豪汽車（Volvo Cars），即將完成上市準備工作，並計劃最快在本周一公布上市細節，預計公司估值可達250億美元（折合約1950億港元），較早前市傳市值上限再高25%。

早前有外電指，富豪汽車計劃於9月底，在斯德哥爾摩證券交易所上市，並尋求200億美元的估值（折合約1560億元），高盛以及瑞典北歐斯安銀行（SEB）將會主導是次上市項目。

浙江吉利控股集團於2010年，由福特汽車手中收購富豪汽車股權及資產，2018年曾試圖安排富豪汽車進行IPO，但因投資者對其300億美元的估值有所保留，計劃因而擱置。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具    

相關文章：【吉利股價】富豪汽車擬獨立上市放棄與吉利合併　吉利跌逾3%

【吉利vs波子】吉利擬擴Lotus內地銷售對撼保時捷　擬開設最多70間展廳

記者：梁安琪

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IPO 汽車 斯德哥爾摩 富豪 汽車股 歐洲 吉利汽車（00175）

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