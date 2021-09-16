【SPAC】內地官媒撐香港推SPAC　「香港是極好試驗田」

▲ 官媒指香港推行SPAC能吸引更多的中資企業赴港上市。

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港交所 （00388） 準備於本月發布特殊目的收購公司（SPAC） 上市制度框架徵詢公眾意見之際， 內地官媒證券時報刊發「SPAC上市競爭升溫 香港優勢得天獨厚」文章指， 香港顯然是一個極好的試驗田。文章又指，如果香港監管部門能在未來適時推出SPAC上市制度，預計將會「後發先至」，聚集更多的金融資源，並吸引更多的中資企業赴港上市。

SPAC 諮詢文件料於本月發表 彭博：香港擬限制散戶投資【下一頁】

料香港「後發先至」

證券時報刊發「SPAC上市競爭升溫 香港優勢得天獨厚」文章稱，香港顯然是一個極好的試驗田。作為全球的金融中心，香港在上市制度和投資者保護方面都已和國際市場接軌。在中央大力支持香港提升國際金融中心地位以及中概股持續迴流的大背景下，港交所對內地上市公司和投資者的吸引力都達到新高。如果香港監管部門能在未來適時推出SPAC上市制度，預計將會「後發先至」，聚集更多的金融資源，並吸引更多的中資企業赴港上市，香港金融中心的競爭力也有望進一步提升。

彭博此前報道，香港當局將提議只允許資產超過800萬港元（100萬美元）、其認為是專業投資者的人參與SPAC的一級和二級市場交易。消息指，雖然與當局會面的市場人士願意擴大投資者，但大多數人都同意上述限制，因為這可以在初始階段降低風險，確保啟動順利，為以後的擴張打好基礎。

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編輯：吳敏芳

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