40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活

近日港大醫學院有研究指出，香港自2013年起已連續7年蟬聯全球最長壽地區！港人平均壽命高達80多歲，意味著退休生活可能長達20年，甚至更長時間。因此只有及早規劃，才可享有無憂的黃金歲月。踏入40歲的David，有穩定工作，亦深明未雨綢繆的道理，希望盡早做好資產規劃，準備65歲後過舒適的退休生活。

David是家庭經濟支柱，每月收入約8萬元（港元，下同），太太則負責照顧5歲兒子，一家三口家庭總開支每月大約5萬元。David也有投資習慣，投資金額每月大約2萬元，包括基金、股票等。但近年市況波動，投資收入並不穩定，為了未來可享安穩的退休生活，他打算每月投放部分盈餘在相對穩定的退休儲蓄產品上。

扣除日常開支和投資支出，David每月約有1萬元盈餘，他希望運用這筆閒置的資金來規劃退休儲備，並希望獲得理想的回報。綜觀坊間的儲蓄保險計劃，中國人壽（海外）的「晉裕傳承儲蓄保險計劃」（下稱「晉裕傳承」）符合David的預算和目標。

David可選擇8年供款年期，每年保費只需約62,500元（即每月平均約5,200元），總保費為50萬元（註1）。在65歲退休時，David每年可提取8萬元（註2）作為退休入息，直至100歲，現金提取總額達288萬元（註2）。如他年屆101歲時選擇退保，即可獲發還金額約425萬元（註3），即連同已提取的288萬元，合共可獲約713萬元，財富增長約為13倍（註4）！David亦可以「轉換受保人」方式，將保單傳承至下一代（詳見下文）。

David身居要職，每月收入正處於高峰期，8年的供款年期讓他在擁有固定收入時便完成供款，至年老時可享約13倍的財富增長回報，為退休生活提供穩定的現金收入，有更充裕資金在退休時實踐各種計劃。

此外，「晉裕傳承」的以下三項特點值得留意：

1. 鎖定回報更安心

除了提供保證現金價值和非保證終期紅利外，「晉裕傳承」特設「終期紅利管理權益」（註5、6），讓客戶鎖定部分回報，應對市場波動，令財務安排更有預算。由第15個保單週年日開始，客戶可申請行使此權益，將部分非保證終期紅利鎖定為保證，累計可鎖定高達50%的非保證終期紅利，鎖定的終期紅利金額即獲得保證，並繼續按非保證利率積存生息。

2. 保單延續與財富傳承

現時不少儲蓄保險產品都設有「轉換受保人選項」，幫助客戶輕鬆傳承財富。在受保人在世期間，「晉裕傳承」的「轉換受保人選項」可讓客戶無限次轉換受保人（註6），每次轉換後，保單的保障年期會延長至新受保人138歲，有效將財富傳承給後代。

3. 保費假期應付不時之需

人生難免會遇到意料之外的突發事情，一旦面臨如失業、疾病等急需資金周轉的情況，「晉裕傳承」設有的「保費假期」（註6），可讓客戶由第2個保單週年日起，暫緩繳交保費長達3年（適用於8年保費供款年期之保單）或2年（適用於5年保費供款年期之保單），紓緩短期財政壓力，期間保單將維持生效。

現於推廣期內成功投保，更可享高達15%首年保費折扣優惠（見註7）。

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註：

1. 假設受保人為40歲之非吸煙男性，基本金額為500,000港元，保費以標準保費率計算，及以年繳方式繳付，並以港元為保單貨幣。

2. 上述個案是基於假設於第25個保單年度終結時（即受保人65歲）起，每年現金提取80,000港元，直至第60個保單年度終結時（即受保人100歲）。現金提取是從保證現金價值及終期紅利（如有）中提取，且未必可持續，及可能會受到任何預計非保證利益的調整以及應考慮在內的其他因素而影響。警告：在提取利益或部份退保時，提取利益或部份退保會影響未來利益。現金提取須受限於中國人壽（海外）的相關行政程序。

3. 退保發還金額乃第61個保單年度終結時（即受保人101歲）可獲得之預期退保發還金額總額，預期總額為4,252,586港元。上述個案乃基於以下假設：(a)所有保費並未將保費徵費計算在內；及(b)退保發還金額總額相等於保證現金價值、非保證終期紅利及終期紅利管理權益戶口總額（如有）之總和，並需扣除所有保單負債（如有）；(c)終期紅利為非保證及為一次性分紅，並非永久附加於保單上，在日後公佈時終期紅利或會有所增減；及(d)於第25-60個保單年度終結時（即受保人65-100歲），分別每年現金提取80,000港元；及(e)於整個保障年期內沒有任何保單負債，行使終期紅利管理權益及保費假期，及所有保費於到期時已被全數繳付。上述數字已調整為整數及只作舉例說明之用。

4. 增長倍數計算方法相等於保單年度終結時可獲得之預期退保發還金額總額加現金提取總額，減去已繳保費總額，除以按年繳8年之已繳保費總額：((4,252,586+2,880,000)-500,000)/500,000=13.27。

5. 計劃為分紅保險計劃，其保單價值包含保證現金價值、非保證終期紅利及終期紅利管理權益戶口總額（如有）。終期紅利為非保證及為一次性分紅，並非永久附加於保單上，在日後公佈時終期紅利的金額或會有所增減。在某些情況下，終期紅利可能為零。

6. 終期紅利管理權益、轉換受保人及保費假期均受限於中國人壽(海外)的相關規定及行政程序。

7. 須符合優惠的條款及細則，推廣期及保費折扣詳情請參閱相關宣傳單張。

須受條款及細則約束，詳情請參閱有關產品小冊子、保險合約條款及宣傳單張。以上資料只供參考及旨在香港派發，不能構成中國人壽（海外）與任何人士或團體所訂立之任何合約。有關計劃之詳細條款、細則、除外責任及主要產品風險，概以相關保險合約為準。