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【券商點睇】中國短綫仍受疫情衝擊 經濟下行壓力加劇

股樓投資 11:39 2021/09/16

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中國疫情反覆，最新福建又爆發新一輪疫情，或影響中秋國慶的消費市道。而國家統計局公布的8月主要經濟數據差於預期，亦反映在房地產大力調控下，中國經濟增速動能大減。

【風電股】裝機需求持續向上 風機產業鏈迎機遇，請按【見下頁

其中，8月社會消費品零售總額按年僅增2.5%，兩年複合增速1.5%，較上月大幅回落2.1個百分點，情況令人憂慮，包括餐飲消費兩年複合倒退5.8%，較上月回落6.6個百分點，主要受疫情重燃的影響。同時，房地產銷售持續降溫，二三綫城市的銷售壓力較大，8月商品房銷售面積兩年複合倒退9.8%及15.7%，較上月增速大幅下降17個及9.8個百分點。

【延伸閱讀】大行點睇：花旗認為投資者現時應買入水泥股 料5股下半年續跑贏大市，請按【見下頁

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開源證券指，經濟下行趨勢已經非常明確，需要留意地產和出口兩大動能走弱下，第四季經濟加速回落的風險，或是年內市場低估的潛在風險；疫情反覆擾動下，居民收入修復緩慢，拖累消費修復進度低於預期；「缺芯」、政策退潮影響下，汽車生產、銷售趨弱；財政後置可能一定程度對冲經濟下行，但較難改變經濟趨勢。

【同場加映】iM Cafe：內房引爆債務危機 新iPhone登場概念股部署

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記者：林衛

國家統計局 餐飲 社會消費品零售總額 經濟 中國

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