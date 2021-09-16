【券商點睇】中國短綫仍受疫情衝擊 經濟下行壓力加劇

中國疫情反覆，最新福建又爆發新一輪疫情，或影響中秋國慶的消費市道。而國家統計局公布的8月主要經濟數據差於預期，亦反映在房地產大力調控下，中國經濟增速動能大減。

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其中，8月社會消費品零售總額按年僅增2.5%，兩年複合增速1.5%，較上月大幅回落2.1個百分點，情況令人憂慮，包括餐飲消費兩年複合倒退5.8%，較上月回落6.6個百分點，主要受疫情重燃的影響。同時，房地產銷售持續降溫，二三綫城市的銷售壓力較大，8月商品房銷售面積兩年複合倒退9.8%及15.7%，較上月增速大幅下降17個及9.8個百分點。

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開源證券指，經濟下行趨勢已經非常明確，需要留意地產和出口兩大動能走弱下，第四季經濟加速回落的風險，或是年內市場低估的潛在風險；疫情反覆擾動下，居民收入修復緩慢，拖累消費修復進度低於預期；「缺芯」、政策退潮影響下，汽車生產、銷售趨弱；財政後置可能一定程度對冲經濟下行，但較難改變經濟趨勢。

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記者：林衛