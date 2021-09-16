【風電股】裝機需求持續向上 風機產業鏈迎機遇

全球「碳中和」、可再生能源比例提升的背景下，風電年新增裝機量預期維持高位。上周，國家能源局官員表示，在中南地區廣大農村推進實施「千鄉萬村馭風計劃」，在風能資源優質的地區有序實施老舊風電場升級改造，升級改造旨在通過大容量、技術先進的機型替代小容量風電機組，以實現老舊風電場土地、風能資源利用最大化。

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今年中國風電新增併網和發電量均實現良好增長。上半年國內風電新增併網裝機10.84GW，按年增長71.5%，其中，海風新增裝機2.15GW，增長101%。德邦證券指，風電成本迅速下降，行業招標量高增。搶裝結束後，設備成本下降叠加陸上建安費用回落，招標需求持續釋放。今年第一、二季分別新增招標15.82GW、17.1GW，按年上升262%、157.5%，預計全年招標有望達到50GW。在平價時代，風電需求景氣上行，年複合增速達20%。

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開源證券指，國內風機零部件廠商迎來高增長機遇，一方面在平價降本壓力下，國內風機主機廠商積極推動配套供應鏈國產化；另一方面，由需求結構上看，風電海上化、大型化趨勢明朗，單機零部件價值量增加，競爭優勢強化，龍頭企業盈利能力也得以提升。

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記者：林衛