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【風電股】裝機需求持續向上 風機產業鏈迎機遇

股樓投資 10:45 2021/09/16

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全球「碳中和」、可再生能源比例提升的背景下，風電年新增裝機量預期維持高位。上周，國家能源局官員表示，在中南地區廣大農村推進實施「千鄉萬村馭風計劃」，在風能資源優質的地區有序實施老舊風電場升級改造，升級改造旨在通過大容量、技術先進的機型替代小容量風電機組，以實現老舊風電場土地、風能資源利用最大化。

【恒大危機】 標普下調信用評級至「CC」 展望「負面」 恒大流動性或已枯竭，請按【見下頁

今年中國風電新增併網和發電量均實現良好增長。上半年國內風電新增併網裝機10.84GW，按年增長71.5%，其中，海風新增裝機2.15GW，增長101%。德邦證券指，風電成本迅速下降，行業招標量高增。搶裝結束後，設備成本下降叠加陸上建安費用回落，招標需求持續釋放。今年第一、二季分別新增招標15.82GW、17.1GW，按年上升262%、157.5%，預計全年招標有望達到50GW。在平價時代，風電需求景氣上行，年複合增速達20%。

【延伸閱讀】名家論市：冠軍分析師張憶東 9月港股正處「磨底」階段 逢低布局十大金股，請按【見下頁

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開源證券指，國內風機零部件廠商迎來高增長機遇，一方面在平價降本壓力下，國內風機主機廠商積極推動配套供應鏈國產化；另一方面，由需求結構上看，風電海上化、大型化趨勢明朗，單機零部件價值量增加，競爭優勢強化，龍頭企業盈利能力也得以提升。

【同場加映】iM Cafe：內房引爆債務危機 新iPhone登場概念股部署

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記者：林衛

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