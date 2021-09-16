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【恒大3333】恒大所有境內存續債券今日停牌　明日復牌變更交易方式、民行曾挫逾半成

股市 10:30 2021/09/16

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恒大財困，境內債近期一再跌停。

恒大 （03333） 財富管理產品出現逾期兌付問題後，公司今日宣布目前所有存續的公司債券自今日（16日）開市起停牌1個交易日，明日（17日）復牌。恒大股價今日再尋底，最新報2.6元，再跌逾7%。恒大主要債權銀行之一的民生銀行 （01988） 曾跌半成，低見3.06元，創52周低，最新報3.09元，跌4.3%，成交額4881萬元。

恒大財富苦主雨中續圍深圳總部【下一頁】

復牌日起債券交易方式發生調整。其中：「15恒大03」、「19恒大01」、「19恒大02」的交易方式將調整為僅採取報價、詢價和協議交易方式，並由中國證券登記結算上海分公司提供逐筆金額結算。

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「20恒大 01」、「20恒大02」、「20恒大03」、「20恒大04」、「20恒大05」和「21恒大01」的交易方式將調整為僅採取協議大宗交易方式，並維持原有凈價計價方式。

中誠信國際此前將恒大地產主體信用等級和相關債項信用等級由AA調降至A，信用評級調整於9月15日生效，導致上述債券的交易方式發生變更。

恒大財困，境內債近期一再跌停，另外恒大旗下部分美元債跌至違約債水平。

相關文章：【恒大3333】彭博：住建部稱恒大暫停支付即將到期貸款利息

【恒大3333】惠譽：恒大事件可牽扯多個行業　標普再降恒大評級至「CC」（第二版）

編輯：吳敏芳

投機性買恒大系股份搏反彈　譚智樂用四個字形容 【按此】

恒大系最終會除牌嗎？話你知「三條紅線」對內房股有何影響 【按此】

恒大債務危機是什麼一回事？2分鐘睇明何謂「債務違約」【按此】

恒大預警銷售大跌　持內房股、物管股點算好 【按此】

重溫今早《ET開市直擊》-港股形勢有改變 「八大金剛」最新部署率先睇！【按此】

港股 中國恒大（03333） 債券

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