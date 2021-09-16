【港股市況】恒生指數跌365點　金沙再跌8%、恒大跌逾6%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股跌勢未止，大市輕微高開8點，其後走勢反覆向下，恒生指數午後跌逾500點，跌至24500點暫見支持，恒生指數收報24667點，跌365點，成交1508億元。恒生科技指數跌%，報6232點。金沙 （01928） 續跌近8%；恒大 （03333） 跌逾6%；網易 （09999） 逆市升逾2%；快手 （01024） 升近2%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

焦點新聞︰

【摩笛唱淡】摩根士丹利兩大原因 大削恆指目標由26900點降至24400點

【SPAC】內地官媒撐香港推SPAC 「香港是極好試驗田」

【高息濠賭股】澳門賭牌續期派息條款加辣 濠賭股高息預期不再？

即市走勢︰

【16：10】恒生指數收報24667點，跌365點，成交1508億元。恒生科技指數跌%，報6232點。金沙 （01928） 續跌近8%；恒大 （03333） 跌逾6%；網易 （09999） 逆市升逾2%；快手 （01024） 升近2%。

【16：00】恒生指數U盤前跌375點，報24658點。

【15：34】恒指尾市跌約380點，報24651點；科指跌1.2%，報6223點。

【15：32】恒大安撫投資者 上周公開文件揭許家印妻子購入2000萬人幣理財產品

【15：31】彭博：傳中國放慢遊戲審批 「男子的愛」「僵尸」主題遊戲受打擊

【15：22】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 尾市跌幅收窄至0.4%。

【15：00】內地股市下跌，上證跌1.3%；深證跌1.9%；創業板指跌2.2%。

【14：56】贛鋒鋰業 （01772） 跌逾8%，低見142.9元。中國科技部副部長相里斌於世界新能源汽車大會上指出，未來純電動車儲能潛力愈來愈大，科技部將支持全固態動力電池研發等科研項目。

【14：50】阿里巴巴 （09988） 跌近3%，破底低見149.1元；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%；小米 （01810） 跌逾3%，低見22.4元。

【14：46】恒指跌逾500點，試穿24500點。

【14：42】大摩把恒指明年6月目標降至24400點；國指目標降至8750點；MSCI中國目標降至90點；滬深300目標降至5100點。

【14：32】太平洋航運 （2343） 逆市向好升0.7%，今早曾破頂高見4.46元。

【14：31】恒指午後曾跌最多527點，低見24505點，最新報24573點，跌459點；科指跌1.9%，報6180點。

【13：39】高盛料內房行業長期下行 股價反彈僅短暫、降多間內房評級

【13：32】金沙 （01928） 午後跌幅擴大至近9%，破底低見15.34元；銀娛 （00027） 最新倒跌近0.8%，破底低見38.8元。

【13：27】大市跌逾400點，反向ETF FI二南方恒指 （07500） 升逾3%，高見5.42元，成交4.5億元。

【13：20】平保 （02318） 破底低見56.25元後逆市倒升0.7%，報57.1元。

【13：18】陳啟宗：內房黃金時期早已過去 未來或有三大出路？

【13：11】碧桂園服務 （06098） 午後跌逾11%，低見47.5元。

【13：02】恒大 （03333） 午後初段跌幅略收窄至7%，報2.61元。

【13：00】港股午後初段跌約460點，報24572點。

【12：51】恒指黑期跌453點，報24561點。

【12：01】恒生指數曾跌500點，中午收報24538點跌494點。內房下挫，恒大 （03333） 跌逾8%；金沙 （01928） 續跌逾6%；銀娛 （00027） 逆市反彈1%。

【12：00】大摩升港交所全年日均成交預測至1800億元 市況波動交易回升

【11：53】恒大 （03333） 跌一成，破底低見2.52元。

【11：52】恒指中午收市前跌近500點，報24540點，跌495點。

【11：41】金沙 （01928） 跌幅擴至逾6%，破底低見15.68元。

【11：38】大市跌逾400點，跌穿24600點水平，報24593點，跌439點。科指跌1.4%，報6209點。

【11：32】內房跌幅擴大，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 跌逾3%；碧桂園 （02007） 跌逾7%；雅居樂 （03383） 跌近一成；融創 （01918） 、世茂跌逾11%。另外，恒大 （03333） 跌幅擴大至8%。

【11：30】內地股市半日向下，上證跌0.7%；深證跌1.3%；創業板指跌1.6%。

【11：25】堃博醫療2216傳以上限18.7元定價 集資逾16.7億

【11：12】港交所 （00388） 倒跌2%，跌穿500元水平，低見494.4元。

【11：05】網易 （09999） 逆市反彈逾2%，高見133.4元。

【10：57】東岳 （00189） 跌8%，低見22.75元，成交2.4億元。

【10：50】吉利 （00175） 跌近4%，低見25.3元。報道指，吉利母企浙江吉利控股集團，計劃將旗下的另一品牌富豪汽車（Volvo Cars）於未來數周在歐洲進行上市。

【新股IPO】富豪汽車擬在數周內進行IPO 估值或達1560億元

【10：47】長實 （01113） 跌3%，低見46.4元。

【李嘉誠增持】李嘉誠父子連續4個交易日增持長實共152萬股 涉資7405萬元

【10：37】大市跌幅收窄至約200點，重上24800點水平。

【10：35】美團 （03690） 率先倒升0.7%，高見237元；阿里巴巴 （09988） 跌1%，破底低見150.1元；騰訊 （00700） 跌0.5%；小米 （01810） 跌逾1%。

【10：30】恒指一度跌400點，低見24631點，最新跌勢略為喘定，跌296點，報24736點；科指跌0.6%，報6258點。

【10：04】大市跌幅擴至300點，報24732點。

【09：58】內房下跌，中海外 （00688） 跌2%；潤地 （01109） 跌近4%；雅居樂 （03383） 破底跌近8%；碧桂園 （02007） 破底跌逾3%；融創 （01918） 破底跌半成；世茂 （00813） 跌逾4%破底。

【09：56】恒指跌幅擴大至逾200點，報24806點，跌226點；科指跌0.4%，報6274點。

【09：52】中國電力 （02380） 挫一成，低見2.9元。中國電力公布，擬以若干清潔能源資產作為認購母公司國家電投旗下在深圳上市的吉林電力發行新股的對價，與該集團擬成為吉林電力直接控股股東的資產重組建議。

【09：50】快手 （01024） 逆市升逾2%，高見96.6元。

【09：47】大市跌幅再擴大至約150點。

【09：46】恒大 （03333） 跌幅擴大至逾7%，破底低見2.59元；恒大物業 （06666） 跌半成；恒大汽車 （00708） 跌逾12%，破底低見3.4元。

【09：45】雅生活服務 （03319） 跌逾4%；碧桂園服務 （06098） 亦跌逾4%。

【09：44】恒大所有境內存續債券今日停牌 明日復牌變更交易方式、股價再跌半成

【09：42】博華太平洋 （02971） 挫逾五成，低見0.065元。

【09：41】大市早段曾跌逾百點低見24842點，最新跌幅收窄至不足30點，回穩於25000點水平。

【09：38】煤炭股逆市造好，中煤能源 （01898） 升逾6%，破頂高見6.8元；兗煤 （01171） 升逾6%，破頂高見17.48元；神華 （01088） 升逾3%。

國家主席習近平在陝西省榆林市考察時表示，煤化工產業潛力巨大、大有前途，要提高煤炭作為化工原料的綜合利用效能，促進煤化工產業高端化、多元化、低碳化發展，把加強科技創新作為最緊迫任務，加快關鍵核心技術攻關，積極發展煤基特種燃料、煤基生物可降解材料等。

【09：37】嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾1%，低見587元。

【手遊大危機】嗶哩嗶哩手遊驚嚇改動 美股價急跌4% 市場關注騰訊王者榮耀

【09：34】大市跌幅擴大至174點，報24858點；科指跌0.4%報6270點。

【09：33】金沙 （01928） 早段跌幅擴大至半成，破底低見15.94元。銀娛 （00027） 反彈1%；永利 （01128） 續跌逾3%；美高梅 （02282） 升0.7%；澳博 （00880） 跌0.6%；新濠 （00200） 跌1%。

【09：32】恒大 （03333） 跌逾4%，破底低見2.63元。恒大汽車 （00708） 跌2%；恒大物業 （06666） 跌近2%。恒大地產目前所有存續的公司債券自2021年9月16日開市起停牌1個交易日。

【09：31】大市開市後轉跌約80點，跌穿25000點。

【09：25】紐約期油升3%，三桶油造好，中石化 （00386） 升3.1%；中石油 （00857） 升2.9%破頂報3.88元；中海油 （00883） 升2.2%。

【美股焦點】美國上周原油庫存下降超過預期 油價漲逾3%

【09：22】恒生指數開報25042點，升8點。恒生科技指數升近0.1%，報6303點。金沙 （01928） 昨挫逾三成後今早續跌2%；銀娛 （00027） 反彈2%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%；油價造好，中石油 （00857） 升近3%破頂。

【09：13】期指開報24990點，跌48點或0.2%。

【08：52】恒指黑期升約85點，報25099點；道指期貨升27點，報34841點。

【08：27】鄭志剛旗下SPAC與檢測公司Prenetics合併 合併股值約17億美元

【07：59】海爾智家擬增發不超過7300萬股H股 用於海外業務拓展和ESG領域投資

【07：45】東莞農商銀行9889今日起招股 一手入場費約8798元

【07：45】港股ADR收報25050點，升16點或近0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報40.07元，較港收市價低0.03元或近0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報453.04元，較港收市價低0.36元或近0.1%。

更多ADR及中概股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【07：30】美國8月通脹低預期，油價升逾3%，油股能源股造好，美股周三反彈。道指收市升236點，報34814點；標指升37點，報4480點；納指升123點，報15161點。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【開市9點半】澳門諮詢修改《博彩法》濠賭股勿撈 油價急漲關注「三桶油」

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

一鍵攞齊全 港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

責任編輯︰梁浩碩