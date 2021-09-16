【港股市況】恒生指數早段跌300點　金沙再跌5%破底、恒大跌逾7%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股反彈，道指升236點，港股今早輕微高開，恒生指數開報25042點，升8點。恒生科技指數升近0.1%，報6303點。金沙 （01928） 昨挫逾三成後今早續跌2%；銀娛 （00027） 反彈2%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%；油價造好，中石油 （00857） 升近3%破頂。

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即市走勢︰

【10：04】大市跌幅擴至300點，報24732點。

【09：58】內房下跌，中海外 （00688） 跌2%；潤地 （01109） 跌近4%；雅居樂 （03383） 破底跌近8%；碧桂園 （02007） 破底跌逾3%；融創 （01918） 破底跌半成；世茂 （00813） 跌逾4%破底。

【09：56】恒指跌幅擴大至逾200點，報24806點，跌226點；科指跌0.4%，報6274點。

【09：52】中國電力 （02380） 挫一成，低見2.9元。中國電力公布，擬以若干清潔能源資產作為認購母公司國家電投旗下在深圳上市的吉林電力發行新股的對價，與該集團擬成為吉林電力直接控股股東的資產重組建議。

【09：50】快手 （01024） 逆市升逾2%，高見96.6元。

【09：47】大市跌幅再擴大至約150點。

【09：46】恒大 （03333） 跌幅擴大至逾7%，破底低見2.59元；恒大物業 （06666） 跌半成；恒大汽車 （00708） 跌逾12%，破底低見3.4元。

【09：45】雅生活服務 （03319） 跌逾4%；碧桂園服務 （06098） 亦跌逾4%。

【09：44】恒大所有境內存續債券今日停牌 明日復牌變更交易方式、股價再跌半成

【09：42】博華太平洋 （02971） 挫逾五成，低見0.065元。

【09：41】大市早段曾跌逾百點低見24842點，最新跌幅收窄至不足30點，回穩於25000點水平。

【09：38】煤炭股逆市造好，中煤能源 （01898） 升逾6%，破頂高見6.8元；兗煤 （01171） 升逾6%，破頂高見17.48元；神華 （01088） 升逾3%。

國家主席習近平在陝西省榆林市考察時表示，煤化工產業潛力巨大、大有前途，要提高煤炭作為化工原料的綜合利用效能，促進煤化工產業高端化、多元化、低碳化發展，把加強科技創新作為最緊迫任務，加快關鍵核心技術攻關，積極發展煤基特種燃料、煤基生物可降解材料等。

【09：37】嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾1%，低見587元。

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【09：34】大市跌幅擴大至174點，報24858點；科指跌0.4%報6270點。

【09：33】金沙 （01928） 早段跌幅擴大至半成，破底低見15.94元。銀娛 （00027） 反彈1%；永利 （01128） 續跌逾3%；美高梅 （02282） 升0.7%；澳博 （00880） 跌0.6%；新濠 （00200） 跌1%。

【09：32】恒大 （03333） 跌逾4%，破底低見2.63元。恒大汽車 （00708） 跌2%；恒大物業 （06666） 跌近2%。恒大地產目前所有存續的公司債券自2021年9月16日開市起停牌1個交易日。

【09：31】大市開市後轉跌約80點，跌穿25000點。

【09：25】紐約期油升3%，三桶油造好，中石化 （00386） 升3.1%；中石油 （00857） 升2.9%破頂報3.88元；中海油 （00883） 升2.2%。

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【09：22】恒生指數開報25042點，升8點。恒生科技指數升近0.1%，報6303點。金沙 （01928） 昨挫逾三成後今早續跌2%；銀娛 （00027） 反彈2%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%；油價造好，中石油 （00857） 升近3%破頂。

【09：13】期指開報24990點，跌48點或0.2%。

【08：52】恒指黑期升約85點，報25099點；道指期貨升27點，報34841點。

【08：27】鄭志剛旗下SPAC與檢測公司Prenetics合併 合併股值約17億美元

【07：59】海爾智家擬增發不超過7300萬股H股 用於海外業務拓展和ESG領域投資

【07：45】東莞農商銀行9889今日起招股 一手入場費約8798元

【07：45】港股ADR收報25050點，升16點或近0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報40.07元，較港收市價低0.03元或近0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報453.04元，較港收市價低0.36元或近0.1%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國8月通脹低預期，油價升逾3%，油股能源股造好，美股周三反彈。道指收市升236點，報34814點；標指升37點，報4480點；納指升123點，報15161點。

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責任編輯︰梁浩碩