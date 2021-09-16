【SPAC】鄭志剛旗下SPAC與檢測商Prenetics合併　首家港資獨角獸上市、赴美因同業較多（第三版）

▲ 【SPAC】鄭志剛旗下SPAC與檢測公司Prenetics合併

新世界 （00017） 行政總裁鄭志剛私人持有的美國SPAC（特殊目的收購公司）Artisan Acquisition Corp.（美：ARTAU）與香港基因及診斷檢測公司 Prenetics 公布，協議合併美國上市。Artisan 、Prenetics交易預計今年第四季或明年首季度完成，合併後公司「PubCo」股票代碼將改為PRE。Prenetics交易中的企業估值為12.5億美元，合併股權價值約為17億美元，將成為首家香港獨角獸（創業未滿10年、估值達10億美元）完成上市。

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Prenetics為香港獨角獸

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圖解SPAC熱潮重點

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Prenetics 表示，通過與Artisan合併，可結合鄭志剛旗下廣泛的業務網絡，涵蓋零售、酒店、醫療保健、房地產和其他戰略業務，接觸至少1400萬名客戶，並能大幅擴展Prenetics的業務平台。

Prenetics年內曾傳出考慮香港或美國上市，行政總裁兼聯合創辦人楊聖武稱，曾考慮不同上市方式，但認為香港未盈利生物科技上市的公司大多來自內地，Prenetics屬香港企業，未有內地業務，而且在美國有類似同業，投資者較易理解，也看中鄭志剛的投資網絡，「如果不是Adrian ，不會選SPAC 上市」。

楊聖武表示，SPAC上市過程，公司將獲得約4億美元資金，會積極尋求在美國收購檢測技術或實驗室公司。

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Prenetics為香港及英國龍頭基因及診斷檢測公司，於2014年成立，最初主打基因檢測服務Circle DNA ，號稱可提供500份具價值報告，去年Prenetics新增檢測業務，包括提供新冠病毒快速檢測服務，客戶包括港府、英超等。公司去年收入6500萬美元，當中檢測服務佔78%，原先佔公司收入100%的基因檢測業務佔比降至22%。

受惠於新冠病毒檢測需求，Prenetics預計今年收入可再增2.15倍至2.05億美元，預計2025年公司全年收入逾6億美元。

楊聖武表示，公司目前收入來自香港和英國兩地，未來會在新冠病毒檢測外，繼續研發不同產品及開拓新市場，包括部署明年將家居快速檢測系統Circle HealthPod 擴至美國銷售，也擬推出無創大腸癌篩查測試ColoClear、居家無痛採血設備Circle Snapshot。

他以同樣主打大腸癌篩查測試的美國上市公司Exact Science為例，認為對方5年前估值與公司現時相近，但5年間收入由9900萬美元增至去年14.9億美元，估值達179億美元，認為檢測服務「潛力超大」，可以有類似Exact Science的增長。

瑞銀：歷來香港公司與SPAC併購的最大交易

瑞銀證券是Artisan 的獨家財務和資本市場顧問，瑞銀全球投資銀行部副主席兼大中華區總裁李鎮國表示，此次交易標誌歷來最大的香港公司與SPAC併購的交易，清楚顯示SPAC市場仍然是吸引優質企業上市的機會。

瑞銀全球投資銀行部亞洲併購部主管盧穗誠指，此交易代表2019年以來最大的亞洲醫療行業特殊目的收購公司併購交易，並進一步證明瑞銀在亞太地區併購中的領導地位。

（第二版加入瑞銀、第三版加入楊聖武記者會內容）

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責任編輯︰梁浩碩

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