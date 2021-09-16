【SPAC】鄭志剛旗下SPAC與檢測公司Prenetics合併　歷來香港公司與SPAC最大併購交易（第二版）

▲ 【SPAC】鄭志剛旗下SPAC與檢測公司Prenetics合併

新世界 （00017） 行政總裁鄭志剛創辦、私人持有的SPAC（特殊目的收購公司）Artisan Acquisition Corp.（美：ARTAU）與香港獨角獸、基因及診斷檢測公司 Prenetics Group Limited公布，雙方已簽訂協議進行合併。交易預計於2021年第四季度或2022年第一季度完成，合併後公司（PubCo）將以股票代碼「PRE」進行交易。交易對Prenetics的企業估值為12.5億美元，合併股權價值約為17億美元。

內地官媒撐香港推SPAC，詳見【下一頁】

Prenetics為香港獨角獸

▼ 點擊圖片放大 +2

圖解SPAC熱潮重點

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

通過與Artisan的合併，Prenetics將結合鄭志剛旗下廣泛的業務網絡，涵蓋零售、酒店、醫療保健、房地產和其他戰略業務，為緊密合作的夥伴帶來龐大契機，並能大幅擴展Prenetics的業務平台。

瑞銀：歷來香港公司與SPAC併購的最大交易

瑞銀全球投資銀行部副主席兼大中華區總裁李鎮國表示，此次交易標誌歷來最大的香港公司與SPAC併購的交易，清楚顯示SPAC市場仍然是吸引優質企業上市的機會。瑞銀全球投資銀行部亞洲併購部主管盧穗誠指，此交易代表2019年以來最大的亞洲醫療行業特殊目的收購公司併購交易，並進一步證明瑞銀在亞太地區併購中的領導地位。

鄭志剛旗下SPAC早前上市集資【下一頁】

Prenetics為香港及英國排行第一的基因及診斷檢測公司，2014年成立，收入預計將由2020年的6,500萬美元，增長到2021年的2.05億美元，按年增長215%。公司將繼續保持顯著的收入增長勢頭，預計2025年的全年收入逾6億美元。

作為交易的一部分，Prenetics的現有股權持有人將把其100%股權轉入合併後的公司，以表示對公司戰略發展的支持。Prenetics 將獲得4.59億美元的資金，所得款項將會帶動Prenetics的增長，並將用於戰略收購、研發、產品發布，以及業務擴張。

（第二版加入瑞銀）

相關文章：【智能製造】鄭志剛IG大曬先進科技 透露周大福四年後5成珠寶智能生產化 （附多圖）

相關文章：【鄭志剛、李家傑有份】DayDayCook以SPAC赴美上市 擬融資最多3.1億元

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

一鍵攞齊全 港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

責任編輯︰梁浩碩

****同場加映****

登入HKET「財經台」收看／收聽貼市財經資訊及分析!

重溫【ET開市直擊】- 港股形勢有改變 「八大金剛」最新部署率先睇！（附Time code）