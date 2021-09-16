【SPAC】鄭志剛旗下SPAC與檢測公司Prenetics合併　合併股值約17億美元

▲ 【SPAC】鄭志剛旗下SPAC與檢測公司Prenetics合併

新世界 （00017） 行政總裁鄭志剛創辦、私人持有的SPAC（特殊目的收購公司）Artisan Acquisition Corp.（美：ARTAU）與基因及診斷檢測公司 Prenetics Group Limited公布，雙方已簽訂協議進行合併。交易預計於2021年第四季度或2022年第一季度完成，合併後公司（PubCo）將以股票代碼「PRE」進行交易。

圖解SPAC熱潮重點

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交易對Prenetics的企業估值為12.5億美元，合併股權價值約為17億美元。

Prenetics為香港及英國排行第一的基因及診斷檢測公司，2014年成立，收入預計將由2020年的6,500萬美元，增長到2021年的2.05億美元，按年增長215%。公司將繼續保持顯著的收入增長勢頭，預計2025年的全年收入逾6億美元。

作為交易的一部分，Prenetics的現有股權持有人將把其100%股權轉入合併後的公司，以表示對公司戰略發展的支持。Prenetics 將獲得4.59億美元的資金，所得款項將會帶動Prenetics的增長，並將用於戰略收購、研發、產品發布，以及業務擴張。

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責任編輯︰梁浩碩