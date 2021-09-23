  • 29°C
香港時間 : 2021923日 (四) 17:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】東莞農商銀行9889擬下限定價　集資約91億　本月29日掛牌

新股IPO 16:41 2021/09/23

分享：

【新股IPO】東莞農商銀行9889今日起招股　一手入場費約8798元

東莞農村商業銀行 （09889） 於本周二（21日）已截止公開招股，據外電引述消息人士指，東莞農村商業銀行擬於下限定價，集資約91.1億元。東莞農商銀行預期9月29日掛牌。

東莞農商銀行計劃發行11.5億股H股，一成於香港作公開發售，集資最多近100億元，招股價介乎7.92元至8.71元，每手1000股，一手入場費約8797.8元。

東莞農商銀行為東莞領先的商業銀行，共有506個網點，其中502個位於東莞，覆蓋東莞所有行政區域，其餘4個分支機構分布在廣東省的廣州、珠海、惠州及清遠。去年營業收入120.5億元人民幣，按年增長2.1%，其中利息淨收入99.3億元人民幣，股東應佔淨利潤48.6億元人民幣，按年跌1.6%。

所得款項淨額將用於強化其資本基礎，以支持業務持續增長，擬將所得款項淨額可補充其核心一級資本，從而提升資本充足指標，包括核心一級資本充足率、一級資本充足率及資本充足率。

【新股IPO】創勝集團6628今日起招股　一手入場費約8081元

【譚仔上市】譚仔國際料最快下周招股、集資約10億元　上一財年溢利大增五成

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

一鍵攞齊全 港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結 

責任編輯︰梁浩碩

****同場加映****
登入HKET「財經台」收看／收聽貼市財經資訊及分析！

重溫【ET開市直擊】- 港、美股市有暗湧？ 教你如何趨吉避兇！（附Time code） 


重溫【ET開市直擊】- 港股形勢有改變 「八大金剛」最新部署率先睇！

港股 IPO 東莞農商銀行（09889）

上一篇文章

【新股IPO】堃博醫療2216暗盤先升後跌、現跌半成　一手帳面最多虧蝕600元

下一篇文章

聯儲局退市在即　人民幣穩健依然
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大3333】前恒大軍師任澤平大談全球房地產泡沫的九大啟示　「歲月變遷人性不變」（附分析）
【恒大3333】前恒大軍師任澤平大談全球房地產泡沫的九大啟示　「歲月變遷人性不變」（附分析）
【高息股攻略】中石油急漲7%創兩年高　股息率7厘值得憧憬
【高息股攻略】中石油急漲7%創兩年高　股息率7厘值得憧憬
【美股期貨】歐股向好　道指期貨升229點　納指期貨升逾0.6%（不斷更新）
【美股期貨】歐股向好　道指期貨升229點　納指期貨升逾0.6%（不斷更新）
【譚仔上市】譚仔國際周四起招股、每手入場費4212元　預計10月7日掛牌
【譚仔上市】譚仔國際周四起招股、每手入場費4212元　預計10月7日掛牌
【恒指黑期+ADR】騰訊ADR較港高2%　滙豐ADR高2%　中國恒大ADR挾高3成（不斷更新）
【恒指黑期+ADR】騰訊ADR較港高2%　滙豐ADR高2%　中國恒大ADR挾高3成（不斷更新）
【恒大3333】恒大今日如期支付境內債利息　恒大曾升三成
【恒大3333】恒大今日如期支付境內債利息　恒大曾升三成