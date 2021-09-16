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【新股IPO】東莞農商銀行9889今日起招股　一手入場費約8798元

新股IPO 07:36 2021/09/16

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【新股IPO】東莞農商銀行9889今日起招股　一手入場費約8798元

東莞農村商業銀行 （09889） 今日（9月16日）至9月21日起招股。東莞農商銀行計劃發行11.5億股H股，一成於香港作公開發售，集資最多近100億元，招股價介乎7.92元至8.71元，每手1000股，一手入場費約8797.8元。東莞農商銀行預期9月29日掛牌。

東莞農商銀行為東莞領先的商業銀行，共有506個網點，其中502個位於東莞，覆蓋東莞所有行政區域，其餘4個分支機構分布在廣東省的廣州、珠海、惠州及清遠。去年營業收入120.5億元人民幣，按年增長2.1%，其中利息淨收入99.3億元人民幣，股東應佔淨利潤48.6億元人民幣，按年跌1.6%。

所得款項淨額將用於強化其資本基礎，以支持業務持續增長，擬將所得款項淨額可補充其核心一級資本，從而提升資本充足指標，包括核心一級資本充足率、一級資本充足率及資本充足率。

【新股IPO】創勝集團6628今日起招股　一手入場費約8081元

【譚仔上市】譚仔國際料最快下周招股、集資約10億元　上一財年溢利大增五成

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責任編輯︰梁浩碩

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海爾智家擬增發不超過7300萬股H股　用於海外業務拓展和ESG領域投資

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