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【ET財經早點1分鐘】美股四巫日前反手造好 小米發布小米11T系列

股市 07:00 2021/09/16

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美股周五四巫日前市場反手造好，道指急升236點，標指及納指反彈近1%。美國上周原油庫存下降，刺激紐約期油急漲3%，金價及美滙指數則下跌。

夜期倒升1點 金沙ADR轉高水

恒指夜期跟隨美股回穩，收市倒升。焦點股金沙ADR反彈，較港收市價高3%。

小米緊追iPhone 發布小米11T系列

蘋果發布iPhone13後，小米、華為等中資消費電子品牌，在本周相繼公布新產品，小米最新發布3款新機，分別是小米11T、小米11T Pro 及小米11 Lite 5G NE。

與iPhone一樣，標榜電影級拍攝，最平版本售價為369歐元起。

小鵬內地推新智能車P5 售15.8萬人幣起

小鵬汽車正式在內地發布新款智能汽車P5， 聲稱是全球首款量產激光雷達智能汽車，綜合續航達到600公里。P5系列共有6款型號售價由近15萬8000元人民幣，至22萬4000元人民幣，10月底開始啟動交付。

小鵬汽車副董事長兼總裁顧宏地表示，對比內地其他同類型智能汽車，P5價錢相當具競爭力，毛利率或較高階智能汽車P7略低，市場出現晶片及電池供應問題，但公司有信心可以維持完成預計的交付數量。

欄名 : ET財經早點1分鐘

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ADR 恒生指數 小米 美股 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 紐約

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【智能汽車】小鵬汽車P5正式上市　賣15.79萬人幣起　顧宏地：晶片供應問題不影響預計交付量（多圖）

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【美股焦點】美國上周原油庫存下降超過預期　油價漲逾3%
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