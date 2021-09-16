美國社區論壇Reddit廣告營收 今年有望超過27億

▲ Reddit今年廣告營收有望超過3.5億美元，至少是2020年的兩倍。（法新社資料圖片）

據報道，今年早些時候GameStop和AMC等公司股價的飈升，在很大程度上得益於擁有16年歷史的討論社區Reddit的推動。這反映出了Reddit的受眾規模，最新一份文件顯示，Reddit在全球的月度用戶達到4.3億，接近於圖片社交網絡Pinterest的4.54億月度用戶。

盡管擁有如此規模的受眾，但Reddit直到現在才擁有規模可觀的廣告業務。知情人士稱，經過三年的密集努力，Reddit今年達到廣告營收有望超過3.5億美元（約27.3億港元），至少是2020年的兩倍。相比之下，Pinteres今年上半年的廣告營收約為11億美元（約85.8億港元）。

近日，Reddit首席運營官（COO）Jen Wong受訪時表示，為了縮小這一差距，Reddit計劃擴大廣告銷售範圍，從當前的大型廣告客戶拓展到更多小企業和中型廣告商。Reddit去年推出一個自動化廣告市場平台，讓各種規模的廣告商更容易競標Reddit上的廣告空間。

Jen Wong透露，Reddit計劃進行額外的投資，將更多的小企業吸引到其平台上。她說：「現在還為時尚早，但小企業渠道對我們來說真的很有潛力。」

谷歌和Facebook之所以能積累如此龐大的廣告業務，原因之一就是依賴小型廣告主。Facebook去年曾表示，其平台上排名前100的廣告商，僅佔其第二季度183億美元廣告營收的16%，低於2019年披露的20%。

Jen Wong拒絕就Reddit今年的營收規模發表評論，但她證實，Reddit有望在2023年之前實現逾10億美元的年廣告營收，這是Reddit去年12月向媒體公開做出的預測。

為實現雄心勃勃的目標，Reddit籌集大量資金。上個月，Reddit宣布將在F輪融資中籌集至多7億美元，這將使該公司的估值超過100億美元。還有報道稱，Reddit最早將於明年IPO（首次公開招股），目前正尋求聘請銀行家和律師籌備相關事宜。

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編輯：李勝君