【bitcoin】「鱷王」達里奧：現金是垃圾　比特幣漲十倍是無稽之談

▲ 【bitcoin】達里奧警告投資者不應過於依賴現金，比特幣漲十倍是無稽之談。

有「鱷王」稱號、全球最大對冲基金橋水（Bridgewater Associates）創辦人達里奧（Ray Dalio）警告投資者不應過於依賴現金，雖然他本人也擁有一些比特幣（bitcoin），但認為美國監管機構可能破壞加密貨幣市場。達里奧周三表示，「首先，現金就是垃圾，所以不要抱著現金不放。」

達里奧指，美國監管機構將扼殺比特幣，詳見【下一頁】

根據彭博億萬富豪指數，現年72歲的達里奧身家156億美元。他表示，自己一部分錢投資了比特幣，不過只相當於其對黃金的投資的一部分，而黃金相比於其他資產又只佔一小部分。達里奧表示，政府不希望加密貨幣成功，但這並不意味投資者不應該多元化投資組合。

比特幣今年來上漲逾60%，但受到監管機構愈來愈多的關注，因為當局對散戶投資者進入加密貨幣市場感到擔憂。「最終如果比特幣真的成功了，他們會扼殺它的。」 達利奧指，這並不意味比特幣就沒有了一席之地。

對於ARK Investment創辦人Cathie Wood認為，比特幣價格將會上升十倍，達里奧認為，Wood的言論是無稽之談。

截至8月底，橋水旗下對冲基金Pure Alpha II今年來上漲1.4%。

相關文章：【Bitcoin】薩爾瓦多將允許比特幣作法定貨幣 已購買共400個比特幣

相關文章：【Bitcoin】亞馬遜否認今年接受比特幣支付 比特幣升穿4萬美元後回落

編輯：李勝君

****同場加映****

登入HKET「財經台」收看／收聽貼市財經資訊及分析!

重溫【ET開市直擊】- 港股形勢有改變 「八大金剛」最新部署率先睇！