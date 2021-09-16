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【bitcoin】「鱷王」達里奧：現金是垃圾　比特幣漲十倍是無稽之談

股市 10:47 2021/09/16

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【bitcoin】達里奧警告投資者不應過於依賴現金，比特幣漲十倍是無稽之談。

有「鱷王」稱號、全球最大對冲基金橋水（Bridgewater Associates）創辦人達里奧（Ray Dalio）警告投資者不應過於依賴現金，雖然他本人也擁有一些比特幣（bitcoin），但認為美國監管機構可能破壞加密貨幣市場。達里奧周三表示，「首先，現金就是垃圾，所以不要抱著現金不放。」

達里奧指，美國監管機構將扼殺比特幣，詳見【下一頁】

根據彭博億萬富豪指數，現年72歲的達里奧身家156億美元。他表示，自己一部分錢投資了比特幣，不過只相當於其對黃金的投資的一部分，而黃金相比於其他資產又只佔一小部分。達里奧表示，政府不希望加密貨幣成功，但這並不意味投資者不應該多元化投資組合。

比特幣今年來上漲逾60%，但受到監管機構愈來愈多的關注，因為當局對散戶投資者進入加密貨幣市場感到擔憂。「最終如果比特幣真的成功了，他們會扼殺它的。」 達利奧指，這並不意味比特幣就沒有了一席之地。

對於ARK Investment創辦人Cathie Wood認為，比特幣價格將會上升十倍，達里奧認為，Wood的言論是無稽之談。

截至8月底，橋水旗下對冲基金Pure Alpha II今年來上漲1.4%。

相關文章：【Bitcoin】薩爾瓦多將允許比特幣作法定貨幣　已購買共400個比特幣

相關文章：【Bitcoin】亞馬遜否認今年接受比特幣支付　比特幣升穿4萬美元後回落

編輯：李勝君

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【bitcoin】達里奧：倘比特幣獲得成功　美監管機構勢扼殺

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