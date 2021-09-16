「鱷王」達里奧：現金是垃圾 比特幣漲十倍是無稽之談

▲ 「鱷王」達里奧警告投資者不應過於依賴現金，比特幣漲十倍是無稽之談。（法新社資料圖片）

有「鱷王」稱號、全球最大對冲基金橋水（Bridgewater Associates）創辦人達里奧（Ray Dalio）警告投資者不應過於依賴現金，雖然他本人也擁有一些比特幣，但認為美國監管機構可能破壞加密貨幣市場。

達里奧周三表示，「首先，現金就是垃圾，所以不要抱著現金不放。」

根據彭博億萬富豪指數，現年72歲的達里奧身家156億美元。他表示，自己一部分錢投資了比特幣，不過只相當於其對黃金的投資的一部分，而黃金相比於其他資產又只佔一小部分。

這位億萬富翁表示，政府不希望加密貨幣成功，但這並不意味著投資者不應該多元化投資組合。

比特幣是全球最大的數字貨幣，今年以來已上漲逾60%，但受到監管機構愈來愈多的關注，因為當局對散戶投資者進入加密貨幣市場感到擔憂。

「最終如果比特幣真的成功了，他們會扼殺它的。」 達利歐說，但這並不意味著它就沒有了一席之地。

當天晚些時候在紐約的SALT會議上，達里奧對本周Ark Investment Management的Cathie Wood有關比特幣的預言提出質疑，後者認為比特幣會在五年內漲到目前的十倍水平，達里奧覺得這是無稽之談。

橋水的Pure Alpha II對冲基金今年截至8月上漲1.4%。該公司管理著1,050億美元的對冲基金資產。

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編輯：李勝君