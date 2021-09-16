  • 31°C
香港時間 : 2021916日 (四) 11:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【bitcoin】達里奧：倘比特幣獲得成功　美監管機構勢扼殺

Hot Talk 10:51 2021/09/16

分享：

「鱷王」達里奧表示，倘比特幣獲得成功，相信美國監管機構將會致力把它摧毀。

比特幣bitcoin走勢愈益受市場關注，有「鱷王」稱號、全球最大對沖基金橋水（Bridgewater Associates）創辦人達里奧（Ray Dalio）認為，如果比特幣日益為民眾所接納，相信美國監管機構最終將致力扼殺比特幣。達里奧表示：「我認為如果比特幣最終真的成功了，監管機構會扼殺它或者試圖扼殺它。我認為監管機構會扼殺比特幣，因為他們有扼殺的方法。」他此前曾表示，美國政府不希望替代貨幣挑戰美元的主導地位。

達里奧再指現金是垃圾【下一頁】

美國監管機構愈益加強對加密貨幣領域的監管，美國證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler周二表示，SEC正在加班加點制定一套規則，以更好地監管數千種新數字資產和數字貨幣來保護投資者。

達里奧：比特幣缺乏基本價值和客觀價值

比特幣在過去12個月上漲了逾三倍，周三價格約為4.8萬美元，惟遠低於今年初6萬美元紀錄高位。今年6月，薩爾瓦多成為首個採用比特幣作為法定貨幣的國家。與此同時，印度預計將提出一項禁止加密貨幣並懲罰礦工和交易的法律。

達里奧表示，比特幣缺乏基本價值和客觀價值，或內在價值，但他確實認為它是現金的一個很好的替代品，據CNBC報道，與他在投資組合中的黃金敞口相比，達里奧持有的比特幣比例較小。

「從歷史的角度來看，有很多東西沒有內在價值，但具有感知價值，然後它變得炙手可熱，最終降溫，亦有可能是『荷蘭鬱金香事件』的翻版。」達里奧說。

相關文章：【Bitcoin】PayPal在英國推出加密貨幣服務　比特幣重上50000美元水平

相關文章：【加密貸幣】薩爾瓦多部分加盟店　開始接受顧客以比特幣付款

編輯：李勝君


 

虛擬貨幣 黃金 達里奧 數碼貨幣 印度 美國 比特幣 荷蘭 對沖基金

上一篇文章

【新股IPO】萬達商管Pre-IPO輪融資吸金468億　PAG、碧桂園、騰訊、螞蟻等均有參與

下一篇文章

【bitcoin】「鱷王」達里奧：現金是垃圾　比特幣漲十倍是無稽之談
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【澳門賭牌】澳門諮詢博彩法金沙失3分1市值、美股續跌一成　一文看清券商分析、摩通降全線目標價（不斷更新）
【澳門賭牌】澳門諮詢博彩法金沙失3分1市值、美股續跌一成　一文看清券商分析、摩通降全線目標價（不斷更新）
濠賭股急插勿瞓身低撈輸身家　睇位止蝕速離場（內文話你知點解）
濠賭股急插勿瞓身低撈輸身家　睇位止蝕速離場（內文話你知點解）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【恒大3333】大劉御用券商上周三增持恒大、貨值近3億　恒大反彈乏力續跌5%
【恒大3333】大劉御用券商上周三增持恒大、貨值近3億　恒大反彈乏力續跌5%
【恒指夜期+ADR】夜期倒升1點　藍籌金沙ADR轉高港股收市價3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期倒升1點　藍籌金沙ADR轉高港股收市價3%（不斷更新）
【濠賭股】澳門諮詢收緊博彩法：派息受限、增政府代表　金沙曾跌近3成、美銀認為市場反應過度（附諮詢連結）
【濠賭股】澳門諮詢收緊博彩法：派息受限、增政府代表　金沙曾跌近3成、美銀認為市場反應過度（附諮詢連結）