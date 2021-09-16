【bitcoin】達里奧：倘比特幣獲得成功　美監管機構勢扼殺

▲ 「鱷王」達里奧表示，倘比特幣獲得成功，相信美國監管機構將會致力把它摧毀。

比特幣bitcoin走勢愈益受市場關注，有「鱷王」稱號、全球最大對沖基金橋水（Bridgewater Associates）創辦人達里奧（Ray Dalio）認為，如果比特幣日益為民眾所接納，相信美國監管機構最終將致力扼殺比特幣。達里奧表示：「我認為如果比特幣最終真的成功了，監管機構會扼殺它或者試圖扼殺它。我認為監管機構會扼殺比特幣，因為他們有扼殺的方法。」他此前曾表示，美國政府不希望替代貨幣挑戰美元的主導地位。

達里奧再指現金是垃圾【下一頁】

美國監管機構愈益加強對加密貨幣領域的監管，美國證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler周二表示，SEC正在加班加點制定一套規則，以更好地監管數千種新數字資產和數字貨幣來保護投資者。

達里奧：比特幣缺乏基本價值和客觀價值

比特幣在過去12個月上漲了逾三倍，周三價格約為4.8萬美元，惟遠低於今年初6萬美元紀錄高位。今年6月，薩爾瓦多成為首個採用比特幣作為法定貨幣的國家。與此同時，印度預計將提出一項禁止加密貨幣並懲罰礦工和交易的法律。

達里奧表示，比特幣缺乏基本價值和客觀價值，或內在價值，但他確實認為它是現金的一個很好的替代品，據CNBC報道，與他在投資組合中的黃金敞口相比，達里奧持有的比特幣比例較小。

「從歷史的角度來看，有很多東西沒有內在價值，但具有感知價值，然後它變得炙手可熱，最終降溫，亦有可能是『荷蘭鬱金香事件』的翻版。」達里奧說。

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編輯：李勝君



