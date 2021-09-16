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「鱷王」達里奧：倘比特幣獲得成功 美監管機構勢扼殺

股市 01:13 2021/09/16

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「鱷王」達里奧表示，倘比特幣獲得成功，相信美國監管機構將會致力把它摧毀。


有「鱷王」稱號、全球最大對沖基金橋水（Bridgewater Associates）創辦人達里奧（Ray Dalio）認為，如果比特幣日益為民眾所接納，相信美國監管機構最終將致力扼殺比特幣。

達里奧表示：「我認為如果它（比特幣）最終真的成功了，他們（監管機構）會扼殺它或者試圖扼殺它。我認為監管機構會扼殺比特幣，因為他們有扼殺的方法。」他此前曾表示，美國政府不希望替代貨幣挑戰美元的主導地位。

隨著瘋狂的投機市場活動繼續引發廣泛關注，美國監管機構加強對加密貨幣領域的監管。美國證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler周二表示，SEC正在加班加點制定一套規則，以更好地監管數千種新數字資產和數字貨幣來保護投資者。

盡管出現劇烈的波動，比特幣價格在過去12個月內上漲了逾三倍，周三價格約為4.8萬美元，惟遠低於今年初6萬美元紀錄高位。

今年6月，薩爾瓦多成為首個採用比特幣作為法定貨幣的國家。與此同時，印度預計將提出一項禁止加密貨幣並懲罰礦工和交易的法律。

達里奧表示，比特幣缺乏基本價值和客觀價值，或內在價值，但他確實認為它是現金的一個很好的替代品，據CNBC報道，與他在投資組合中的黃金敞口相比，達里奧持有的比特幣比例較小。

「從歷史的角度來看，有很多東西沒有內在價值，但具有感知價值。然後它變得炙手可熱，最終降溫。它可以是任何一種方式。你只需要知道它是甚麼。可能是荷蘭的郁金香（炒賣事件）。」達里奧說。

【Bitcoin】渣打料今年底 比特幣或升至10萬美元

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編輯：李勝君


 

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