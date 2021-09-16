加拿大8月通脹4.1% 創18年新高

▲ 加拿大8月份消費者物價指數升至4.1%，為2003年3月以來的最高。推動物價上漲最多的是汽油價格、房價和旅行費用支出。（法新社資料圖片）

加拿大統計局周三公布的數據顯示，加拿大消費者價格指數(CPI)衡量的通脹年率從7月份的3.7%上升到8月份的4.1%。這一數據高於3.9%的市場預期。

此外，加拿大央行的核心CPI(不包括波動較大的食品和能源價格)同比漲幅從3.3%升至3.5%，而分析師的預期為3.7%。

美元兌加元滙率在對該報告的最初反應中小幅走低，下跌0.1%，報1.2680。

統計局的報告認為，自從新冠疫情暴發以來，耐用消費品的價格上漲是導致CPI升高的主要因素。8月份的耐用消費品價格上漲了5.7%，7月份則上漲了5%。其中，機動車價格上漲7.2%，家具價格上漲8.7%，家用電器價格上漲5.3%。

在所有漲價因素中，推動物價上漲最多的是汽油價格、房價和旅行費用支出。8月份的汽油價格同比上漲32.5%，與新房價格相關的房屋置換費用指數8月份同比增長14.3%。這不僅是1987年9月份以來最大的同比漲幅，而且是連續第四個月維持在兩位數的漲幅。旅行住宿價格8月份同比上漲了19.3%，隨著旅行限制措施的取消，全國所有省份都呈現旅行住宿費用加速上漲的趨勢。

加拿大央行料下半年經濟將反彈

編輯：李勝君

