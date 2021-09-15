【智能汽車】小鵬汽車P5正式上市　賣15.79萬人幣起　顧宏地：晶片供應問題不影響預計交付量（多圖）

▲ 【智能汽車】小鵬汽車P5 正式上市 顧宏地：晶片供應問題不影響預計交付量（多圖）

小鵬汽車 （09868） （美：XPEV）正式在內地發布新款智能汽車P5，聲稱是全球首款量產激光雷達智能汽車，綜合續航達到600km，P5系列共有6款型號，售價15.79萬至22.39萬元人民幣，10月底開始啟動交付。小鵬汽車副董事長兼總裁顧宏地表示，對比內地其他同類型智能汽車，P5價錢相當具競爭力，但提到P5的毛利率或較高階智能汽車P7略低，市場出現晶片及電池供應問題，但公司有信心可以維持完成預計的交付數量，他又稱，未來有意引進P5到歐洲市場，但暫時無意進軍美國。

美股上市的小鵬汽車ADR早段跌2.8%，報37.365美元，較港收市低1.34%。

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顧宏地提到，P5主打家轎市場，相信其價錢較市面上同類型產品更具吸引力。顧宏地提到，未來有意引進P5到歐洲市場，但會確保能用外語進行語音操控等功能，加上輔助駕駛等功能需要精確的地圖，直言這些外語相關功能的進度較生產汽車為慢。

顧宏地提到，市場的晶片供應問題最快明年上半年才能解決，但有信心其晶片及電池的庫存能應付明年P5及P7的預計交付數量，公司也有探討不同方案以應對情況出現變化。

問及內地政府加強關注個人數據的憂慮，顧宏地認為，針對AI及數據管理是極之重要，政府推出監管框架是好事，讓行業更清楚如何執行，並變得更有競爭力。顧宏地提到，進軍歐洲市場時，會遵守當地法規，海外用戶數據只會儲存在當地。

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