  • 30°C
香港時間 : 2021916日 (四) 01:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【智能汽車】小鵬汽車P5正式上市　賣15.79萬人幣起　顧宏地：晶片供應問題不影響預計交付量（多圖）

股市 23:53 2021/09/15

分享：

【智能汽車】小鵬汽車P5 正式上市　顧宏地：晶片供應問題不影響預計交付量（多圖）

小鵬汽車 （09868） （美：XPEV）正式在內地發布新款智能汽車P5，聲稱是全球首款量產激光雷達智能汽車，綜合續航達到600km，P5系列共有6款型號，售價15.79萬至22.39萬元人民幣，10月底開始啟動交付。小鵬汽車副董事長兼總裁顧宏地表示，對比內地其他同類型智能汽車，P5價錢相當具競爭力，但提到P5的毛利率或較高階智能汽車P7略低，市場出現晶片及電池供應問題，但公司有信心可以維持完成預計的交付數量，他又稱，未來有意引進P5到歐洲市場，但暫時無意進軍美國。

美股上市的小鵬汽車ADR早段跌2.8%，報37.365美元，較港收市低1.34%。

圖看小鵬汽車P5

    點擊圖片放大
    +3
    +2

顧宏地提到，P5主打家轎市場，相信其價錢較市面上同類型產品更具吸引力。顧宏地提到，未來有意引進P5到歐洲市場，但會確保能用外語進行語音操控等功能，加上輔助駕駛等功能需要精確的地圖，直言這些外語相關功能的進度較生產汽車為慢。

顧宏地提到，市場的晶片供應問題最快明年上半年才能解決，但有信心其晶片及電池的庫存能應付明年P5及P7的預計交付數量，公司也有探討不同方案以應對情況出現變化。

問及內地政府加強關注個人數據的憂慮，顧宏地認為，針對AI及數據管理是極之重要，政府推出監管框架是好事，讓行業更清楚如何執行，並變得更有競爭力。顧宏地提到，進軍歐洲市場時，會遵守當地法規，海外用戶數據只會儲存在當地。

相關文章：

【小鵬汽車】給小朋友的智慧交通工具？小鵬推出全球首款「智能機器馬」

【小鵬汽車】小鵬汽車8月交付量達7214輛　按年增172%

【業績｜電動車】小鵬汽車次季蝕近12億人幣　造車毛利率按季升0.9百分點

小鵬汽車－W（09868） ADR 美股

上一篇文章

【恒指夜期+ADR】騰訊阿里B站美股齊腳軟　夜期跌80點（不斷更新）

下一篇文章

【美股焦點】美國上周原油庫存下降超過預期　油價漲逾3%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【蘋果發布會】iPhone 13售價5999至13599元、容量最大1TB　9月17日晚起預訂（多圖）
【蘋果發布會】iPhone 13售價5999至13599元、容量最大1TB　9月17日晚起預訂（多圖）
【恒指夜期+ADR】騰訊阿里B站美股齊腳軟　夜期跌80點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊阿里B站美股齊腳軟　夜期跌80點（不斷更新）
【港元定存】大行帶頭加息　港元短期定存最高4.5厘
【港元定存】大行帶頭加息　港元短期定存最高4.5厘
【濠賭股】澳門諮詢收緊博彩法：派息受限、增政府代表　金沙曾跌近3成、美銀認為市場反應過度（附諮詢連結）
【濠賭股】澳門諮詢收緊博彩法：派息受限、增政府代表　金沙曾跌近3成、美銀認為市場反應過度（附諮詢連結）
【澳門賭牌】澳門諮詢博彩法金沙失3分1市值、美股續跌一成　一文看清券商分析、摩通降全線目標價（不斷更新）
【澳門賭牌】澳門諮詢博彩法金沙失3分1市值、美股續跌一成　一文看清券商分析、摩通降全線目標價（不斷更新）
【恒大3333】大劉御用券商上周三增持恒大、貨值近3億　恒大反彈乏力續跌5%
【恒大3333】大劉御用券商上周三增持恒大、貨值近3億　恒大反彈乏力續跌5%