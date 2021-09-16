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龍湖旗下物管公司 向九倉收購多個長三角項目

股樓投資 00:15 2021/09/16

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藍籌內房股龍湖集團(00960)傳拓展物管業務。內地媒體報道，旗下物管公司龍湖智慧服務日前向九龍倉(00004)收購對方旗下多個內地物管公司的100%股權。有關交易涉及管理面積近900萬平方米，全為中高端住宅項目，遍布上海、杭州、無錫、蘇州等一線、新一線及二線城市，當中9成項目立位於經濟發達的長三角區域。本次交易未披露作價。龍湖回覆內媒指，收購是龍湖智慧向外拓展市場的重要途徑之一。

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物管為龍湖六大業務之一，其餘業務分別是地產開發、商業營運、租賃住房、房屋租售及房屋裝修。截至上半年，龍湖物管服務收入及溢利分別上升93%和86%，至55.1億元人民幣及13.6億元人民幣。近年不少內房股為滿足資金需求，加快符合三條紅線政策目標，俱積極分拆物管業務上市。惟龍湖管理層曾多次強調，無意分拆物管業務上市，揚言更注重其發展和成長性。

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撰文 : 李尚毅

龍湖集團（00960） 港股

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