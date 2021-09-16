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【手遊大危機】嗶哩嗶哩手遊驚嚇改動　美股價急跌4%　市場關注騰訊王者榮耀

股市 07:07 2021/09/16

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【互聯網監管】嗶哩嗶哩熱門手遊急改歷史人物角色名　「荊軻」變為「暗匿者042」　股價急跌6%

嗶哩嗶哩 （09626） （簡稱B站）熱門遊戲《Fate/Grand Order》宣布，調整遊戲角色名稱，多涉歷史人物，例如「荊軻」暫時調整為「暗匿者042」，「呂布奉先」調整為「狂戰士049」，「哪吒」轉為「槍兵193」，「項羽」轉為「狂戰士226」，始皇帝、虞美人、赤兔馬、司馬懿、楊貴妃等。嗶哩嗶哩在美股價一度急跌7.1%，收報76.24美元，跌4.1%。相當於港股593.31港元，較港收市價低7.69元或1.3%。

圖左為調整前的萌化角色圖，右為調整後的新圖。市場憂慮這種角色圖，恐難再賣錢。市場同時關注騰訊 （00700） 的《王者榮耀》。

    點擊圖片放大
    +2

中辦、國辦印發《關於加強網絡文明建設的意見》，《意見》指出，要加強網絡空間文化培育。以社會主義核心價值觀引領網絡文化建設，廣泛凝聚新聞網站、商業平台等傳播合力，把社會主義核心價值觀傳播到廣大網民中、傳導到社會各方面。深入開展網上黨史學習教育，傳播我們黨在革命、建設、改革各個歷史時期取得的偉大成就，弘揚黨和人民在奮鬥中形成的偉大精神，旗幟鮮明反對歷史虛無主義。激發中華優秀傳統文化活力，打造廣大網民喜聞樂見的特色品牌活動和原創精品，推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展。豐富優質網絡文化產品供給，引導網站、公眾賬號、客戶端等平台和廣大網民創作生產積極健康、向上向善的網絡文化產品，舉辦豐富多彩的網絡文化活動。提升網絡公共文化服務水平，推動國家重大文化設施和國有文化資源數字化網絡化，提高網絡公共文化服務供給的普惠性和便捷性。

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