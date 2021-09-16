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【手遊危機】嗶哩嗶哩手遊避諱歷史神話人物「荊軻變暗匿者042」　美股周四再跌5%

股市 22:01 2021/09/16

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【互聯網監管】嗶哩嗶哩熱門手遊急改歷史人物角色名　「荊軻」變為「暗匿者042」　股價急跌6%

嗶哩嗶哩 （09626） （或稱B站）熱門遊戲《Fate/Grand Order》將多個涉及中國歷史、神話人物的名稱更改，例如「荊軻」暫時調整為「暗匿者042」、「呂布奉先」調整為「狂戰士049」，「哪吒」轉為「槍兵193」，「項羽」轉為「狂戰士226」，其他角色如始皇帝、虞美人、赤兔馬、司馬懿、楊貴妃等，都被B站改名。

嗶哩嗶哩更改角色名稱的同時，同時不再使用「萌化」圖像，令市場憂慮這種角色圖，恐難再賣錢。嗶哩嗶哩美股（美：BILI）周三跌4%，周四港股時段跟跌3%，於周四美股早段，嗶哩嗶哩美股再跌5%。

內地官媒早前曾批評個別遊戲「肆意篡改歷史」，隨B站將涉及歷史或神話的遊戲角色更換後，市場同時關注騰訊 （00700） 的《王者榮耀》。

官媒上月批遊戲業「肆意篡改歷史」，可見【下一頁】

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中辦、國辦早前印發《關於加強網絡文明建設的意見》，指出要加強網絡空間文化培育，包括：

激發中華優秀傳統文化活力，打造廣大網民喜聞樂見的特色品牌活動和原創精品，推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展。

豐富優質網絡文化產品供給，引導網站、公眾賬號、客戶端等平台和廣大網民創作生產積極健康、向上向善的網絡文化產品，舉辦豐富多彩的網絡文化活動。

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港股 嗶哩嗶哩—SW（09626） 嗶哩嗶哩（美：BILI）

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