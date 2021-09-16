【開市9點半】澳門諮詢修改《博彩法》濠賭股勿撈　油價急漲關注「三桶油」

（1）濠賭股重創，澳門政府昨就修改《博彩法》展開諮詢，擬收緊賭牌年期和派息等，市場憂慮監管將影響博企營運前景。港股受累監管陰霾、上月內地「三頭馬車」數據全遜預期，及外圍展望下周議息會議，美股動力欠奉的「內外夾擊」下，恒指3日累插近1200點。

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【澳門賭牌】澳門諮詢博彩法金沙失3分1市值 一文看清券商分析、摩通降全線目標價

濠賭股急插勿瞓身低撈輸身家 睇位止蝕速離場

即睇開市9點半重點：

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（2）油價上漲，隔晚美股的能源股及油股造好，憧憬「三桶油」今早表現。

【美股焦點】油價上漲3% 布油升穿75美元創個半月高

（3）內地監管部門連環出手，網信辦昨發布《關於進一步壓實網站平台信息內容管理主體責任的意見》。

【互聯網監管】網信辦：網站平台須加大投入未成年人防沉迷系統 嚴格控制推送頻次

（4）據報住建部本周與部分商業銀行召開會議，告知恒大 （03333） 將暫停支付9月20日到期貸款的利息。

【恒大3333】彭博：住建部稱恒大暫停支付即將到期貸款利息

【恒大3333】惠譽：恒大事件可牽扯多個行業 標普再降恒大評級至「CC」（第二版）

（5）惠理基金高級基金經理鍾慧欣指，看好工業升級，例如自動駕駛及新能源，及原料、中產消費相關的股票。

【基金部署】惠理看好三大行業 基金最大持倉為台積電

（6）大摩指，整體半導體需求或被高估。

【半導體短缺】大摩：半導體需求或被高估 台積電等代工廠下季或遭削訂單

（7）李嘉誠、李澤鉅再度增持長實 （01113） 。

【李嘉誠增持】李嘉誠父子連續4個交易日增持長實共152萬股 涉資7405萬元

（8）上海證券研究所所長助理、首席市場分析師蔡鈞毅，被公安機關帶走，原因是...

【虛擬貨幣】內地券商高層疑宣傳虛擬貨幣 被拉寶山看守所

（9）堃博醫療 （新上市編號：02216） 孖展暫錄12億。

【新股IPO】堃博醫療2216招股錄11.6億孖展 超購認購近6倍

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊