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【小米手機】小米11系列有新成員　小米11T Pro大賣快充功能　快過iPhone？

科技 22:51 2021/09/15

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繼蘋果在香港時間9月15日凌晨舉行發布會後，小米在晚上亦舉行全球發布會。較受注目的是新推的 小米11T、小米11T Pro及 小米11 Lite 5GNE。

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小米11T Pro可彩用智能ISO技術拍攝

小米的旗艦機近年主打影院級影音功能，強調智能手機攝影功能。小米11TPro搭載３個攝鏡頭，包括專業級1億800萬像素標準廣角鏡頭、2倍遠攝微距鏡頭以及120度超廣角鏡頭。其配備的智能電影攝影功能，具有一鍵式AI影院模式、8K錄影功能以及HDR10+，允許用戶使用與數碼相機相等的智能ISO技術進行拍攝。

小米 11T

智能手用途逾來逾廣，工作、娛樂都離不開智能手機。小米11T Pro 是首款採用獨家研發的120W Xiaomi HyperCharge　技術的智能手機，使手機能夠在短短17分鐘內實現100%充電。原理是通過雙電荷泵、雙節電池結構、MTW、石墨烯在鋰離子電池上的應用和Mi-FC技術等創新技術來創造如此革新的成就。手機通過德國萊茵TÜV安全快充系統認證、34項充電及電池安全功能、實時溫度監測等措施，保障電池的安全性。

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小米 11T需36 分鐘充電至100%

小米 11T則搭載超高清三攝鏡頭，分別是專業級1億800萬像素標準廣角鏡頭、２倍遠攝微距鏡頭以及120°超廣角鏡頭。更甚的是，還配備智能電影攝影功能，當中具有一鍵式AI影院模式，只需單擊一下，即可將專業電影攝影師的技巧（如時間靜止、滑動變焦和其他類型的電影拍攝功能）呈現。

小米11T Pro和小米11T均提供流星灰、月光白及太空藍3種顏色選擇。產品容量版本方面，小米11T有8GB+128GB、8GB+256GB兩個版本；建議零售價分別為歐元499及歐元549。而小米11TPro則有8GB+128GB、8GB+256GB和12GB+256GB等3個版本。建議零售價分別為歐元649，歐元699及歐元749。

小米11 Lite 5GNE　推雪花白新色

小米11 Lite 5GNE專攻女性市場，強調時尚而實用的獨有美學，手機厚度僅6.81毫米，而重量只有158克，頂部和側面邊框均採用1.88毫米的極薄設計。延續小米 11系列的攝影鏡頭傳統，Xiaomi11Lite5GNE同樣配備6400萬主鏡頭、800萬超廣角攝像頭和500萬遠攝微距鏡頭。

小米11 Lite 5GNE

小米11 Lite 5GNE提供4種時尚色彩可供選擇。除了經典的松露黑、糖果藍、蜜桃粉色，今次亦另外新增了一款全新的顏色，就是如初雪般的雪花白。現時小米11 Lite 5GNE共提供6GB+128GB、8GB+128GB、8GB+256GB等3個版本。建議零售價由歐元369起。

責任編輯：梁巧恩

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