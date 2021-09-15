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【美股焦點】三大指數開市表現分化    澳門考慮收緊博彩法   濠賭股下跌

股樓投資 22:00 2021/09/15

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美股三大指數周三（15日）開市表現分化，道瓊斯工業平均指數跌4.11點及0.01%，報34,573.46點，標準普爾500指數升8.46點及0.19%，報4,451.51點，納斯達克指數升39.21點及0.26%，報15,076.97點。

澳門考慮收緊博彩法，拖累濠賭股下跌，新濠博亞娛樂（MLCO）跌10.96%、永利度假村（WYNN）跌8.38%、美高梅國際度假村（MGM）跌8.29%、金沙集團（LVS）跌3.44%。

微軟（MSFT）宣布進行高達600億美元的股票回購計劃，並將季度股息提高11%，微軟開市升1.17%。

同場加映: 【青姐話】大市向下走 見好要識收

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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