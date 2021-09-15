【創科發展】國家財政部會計諮詢專家訪問數碼港　了解行業數碼轉型

國家財政部委聘的財政部香港會計諮詢專家，約35人組成的代表團今早到訪數碼港，了解香港創新科技最新發展，及聽取初創專為會計及財務專業而設的科技方案。

數碼港主席林家禮指，期望今次交流能鼓勵及推動香港的會計及財務行業加快數碼轉型，及讓中央政府和內地商界了解香港在金融科技發展支持下，將進一步鞏固作為國家的國際財資中心的地位。

香港會計諮詢專家協會創會會長趙柏基表示，會計以及相關的專業領域人才亦可以發揮關鍵的橋樑和支撐作用，助力香港的企業和青年人更好的融入國家發展大局，開拓和發展新經濟，支持大灣區在金融、科技、貿易、物流等方面的高品質發展。

國家財政部第二屆香港會計諮詢專家包括40位香港會計專業人士，於上月獲國家財政部頒發聘書，任期為5年。他們將發揮建言獻策、行業引領和溝通協調作用，加強香港與內地會計交流合作，深入參與各項改革，締造香港與內地會計行業融合發展。

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編輯：區嘉俊