【理財智慧】何謂期權？（2）

了解到期權基本運作後，就可以繼續了解一些概念，例如何謂期權金、行使價、到期日等。

上回提到，A向B賣出一張認購期權，寫明B有權利，在9月30日前，向A以150（美元，下同），賣出100股蘋果（AAPL）。B獲得了權利，A負上了責任，A不會無條件負上責任，A是向B賣出期權，而那張期權是有價的，現價約為2.5元（期權價格為極之複雜問題，初學者可暫時忽視）。而這個價格就是期權金（Premium），2.5元的期權金，不是真的支付2.5元，而是要乘以100，因為合約定明是買入100股。期權買家就是付出期權金，獲得了一個選擇行使與否的權利，所以期權英文為Option。而期權賣家就獲得期權金，因而要負上相關責任。

期權賣家賣出期權，這行為會稱為Short，賣出認購期權為稱為Short Call，賣出認沽期權就是Short Put。相反買入就稱為Long，對應則是Long Call、Long Put。

A與B交易中，定明9月30日前要行使期權，9月30日就是到期日，即是9月30日或之前，B必須決定行使期權與否，過了這日子，期權便會失效，變成廢紙。

合約中的150元，就是行使價，B可以以行使價向A買入100股蘋果，如現價高於行使價，B使可以向A買入，再在市場放售，賺取差價。但明白了期權金概念之後，讀者應該意識到，要真正獲利，應該要考慮期權金，假設B付出2.5元期權金，蘋果股價必須高於150+2.5=152.5元，才真正有利可圖。

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