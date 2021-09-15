▲ 【互聯網監管】網信辦：網站平台須加大投入未成年人防沉迷系統 嚴格控制推送頻次

內地監管部門連環出手，今日網信辦發布《關於進一步壓實網站平台信息內容管理主體責任的意見》，當中提到要禁止未經許可的主體提供新聞信息服務；嚴格控制推送頻次；規範搜索結果要客觀準確；要求網站平台加大投入，開發升級未成年人防沉迷、青少年模式等管理系統。

網信辦在意見文作列出十大重點任務，包括提到強化新聞信息稿源管理，禁止未經許可的主體提供相關服務；加強重點功能管理，例如嚴格控制內容推送頻次，加強推送內容審核把關，又稱要規範搜索呈現，重點領域優先展示權威來源信息，確保搜索結果客觀準確。

網信辦：不得誘導點擊、誘導下載、誘導消費

網信辦又稱，堅持依法合規經營，從事互聯網新聞信息服務等業務，要依法履行許可手續，推出運營具有媒體屬性和輿論動員功能的新技術新應用，按規定進行安全評估，通過後方可正式運行；進行跨平台經營活動，不得非正常屏蔽或推送利益相關方信息，不得利用任何形式誘導點擊、誘導下載、誘導消費。

未成年人網絡保護方面，網信辦提到，網站平台要加大投入，開發升級未成年人防沉迷、青少年模式等管理系統，合理設置未成年人使用服務的時間、權限等，又稱嚴禁借未成年人名義利用網絡進行商業炒作牟利。

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編輯：李哲毅