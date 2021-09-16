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【2021中秋節】中秋送禮搞搞新意思　法式甜品、朱古力禮盒突圍而出

商業 11:00 2021/09/16

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港人追求新鮮感，愈來愈多市民選擇以其他甜品送禮。

中秋節最應節的食品少不了月餅，但港人追求新鮮感，愈來愈多市民選擇以其他甜品送禮。瞄準本地商機，近年亦有不少品牌推出月餅以外的中秋甜品禮盒，首次發售便全數售罄，成功突圍而出。

【2021中秋節】月餅銷情暢旺按年升2成　有市民花逾千元買月餅

受訪市民詹小姐表示，今年想有新嘗試，不想送來送去都是傳統月餅，因此選擇了2盒Godiva「朱古力珠寶禮盒」送人，花費約600元。另一市民黃先生亦指，認為「傳統月餅又貴又難吃」，故購買手工撻代替。

近年法式甜品可麗露（Canelé ）大熱，蛋糕店The Bakerism今年亦首度推出可麗露的中秋禮盒。品牌負責人魏先生表示，由於市面已有很多月餅款式，認為市場比較飽，又難以引起回響。同時，他又留意到港人喜歡嘗試新事物，故決定以可麗露作為節日禮盒。The Bakerism的可麗露共有9款口味，當中3款是中秋節限定；包括限定口味的中秋禮盒已全數售罄。

The Bakerism今年亦首度推出可麗露的中秋禮盒，更有3款中秋限定口味。（The Bakerism網站圖片）

魏先生形容銷情較預期理想，本來亦擔心顧客未必接受以可麗露作中秋送禮。一方面是其保質期不多於7日，令提取日期有限制；另一方面禮盒亦需冷凍存放。品牌最終花約2個月時間，研究禮盒的口味及包裝等， 盼釋除顧客疑慮，帶動銷情。

慕斯蛋糕、朱古力銷情同樣理想

位於紅磡的蛋糕店Patisserie Mellowdays今年亦推出月餅外形的慕斯蛋糕禮盒。該店店主Cherry解釋，本身品牌亦是主打中式口味的法式甜品，故希望在中秋節可以推出有別於傳統月餅的禮盒。禮盒預定名額已滿，她稱銷情優於預期，反應不俗。「大部分顧客購買1至2盒，亦有最多買4盒」，Cherry更指，有6成是新客透過Instagram留意到其禮盒產品。

Patisserie Mellowdays的慕斯蛋糕禮盒預定名額已滿。

她又認為，港人選購過節產品時，不會太着重價錢，反而會留意包裝及品牌，新穎及多口味選擇的產品亦會較受歡迎。

主打香港製造的朱古力品牌Schoggi Meier今年亦推出月餅造型的朱古力禮盒，銷情同樣頗為理想。該品牌發言人表示，港人購買中秋禮盒時，相比起價錢及包裝等因素，客人更留意產品的獨特性。由於市面上的月餅大多以傳統、奶黃及冰皮為主，品牌則主打手工朱古力，包括今年首推的月餅造型的燕麥脆心朱古力，有別於傳統月餅。

Schoggi Meier今年首推的月餅造型的燕麥脆心朱古力。（受訪者提供圖片）

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